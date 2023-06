Grecja: Uwolniono czterech małoletnich Afgańczyków więzionych przez handlarzy żywym towarem

Grecka policja uwolniła czwórkę 16-letnich Afgańczyków, którzy zostali uwięzieni w piwnicy w centrum Aten przez handlarzy żywym towarem - informuje w środę stacja CNN Greece.

Małoletni 8 czerwca przedostali się do graniczącego z Turcją greckiego regionu Ewros i doszli pieszo do miasta Komotini. Tam spotkali się z członkiem zajmującej się przemytem ludzi grupy, który miał ich zabrać samochodem do Aten - relacjonuje serwis.

Mężczyzna uwięził ich jednak w piwnicy jednego z domów w centrum Aten i zabrał telefony komórkowe. Cztery dni później do czwórki Afgańczyków przyszedł inny mężczyzna, który nakazał im zadzwonić do swoich rodzin, by te przysłały po 3 tys. euro za zakładnika, grożąc, że jeżeli tego nie zrobią zabije uwięzionych.

Jednemu z szesnastolatków udało się jednak niepostrzeżenie wysłać lokalizację telefonu i wiadomość o treści "pomocy" do przyjaciela w Grecji. Adresat wiadomości zawiadomił policję, która szybko uwolniła przetrzymywanych.