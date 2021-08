Grecja: Wolontariusze otworzyli schronisko dla zwierząt poszkodowanych w wyniku pożarów

Na północy Aten w dawnym kamieniołomie wolontariusze otworzyli schronisko dla zwierząt poszkodowanych podczas ostatnich pożarów i związanych z nimi ewakuacji. Pomocy udzielono już setkom zwierząt.

Wraz z trwającymi od dwóch tygodni pożarami wielu mieszkańców Grecji musiało opuścić swoje domy, często będąc zmuszonym zostawić swoich podopiecznych, jak psy, czy koty. Z tego powodu założycielka grupy ratowników zwierząt the Dogs' Voice Eleni Dede otworzyła wraz z wolontariuszami punkt, gdzie porzucone zwierzęta mogą otrzymać pomoc.

"Wzywamy wszystkich, którzy ratowali zwierzęta z dotkniętych pożarami terenów, by przyprowadzali je do nas" - zaapelowała Dede. "Są tam zwierzęta z lekkimi oparzeniami, problemami oddechowymi, czy takie które są wyczerpane, a my próbujemy im pomóc" - powiedziała szefowa schroniska zaznaczając, że zwierzęta z poważniejszymi oparzeniami zabierane są do weterynarzy.

Dotychczas schronisko otrzymało więcej wsparcia i pomocy niż organizatorzy są w stanie zagospodarować. Wolontariusze liczą na to, że dzięki inicjatywie właścicielom uda się odnaleźć swych podopiecznych, lub znaleźć dla samotnych zwierząt nowy dom.

"Odzew jest niesamowity, ludzi jest więcej niż potrzeba" - powiedział jeden z wolontariuszy Petros Ziogas. "Naszym głównym celem jest to, by żaden zwierzak więcej nie potrzebowało tu być" - dodał.

W ostatnim tygodniu w Grecji doszło do ponad 500 pożarów spowodowanych najgorszymi upałami od 30 lat. Poza dwoma ofiarami śmiertelnymi wśród ludzi, pożary odebrały życie wielu zwierzętom, a tysiące mieszkańców Grecji zmusiły do często nagłych ewakuacji.