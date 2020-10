Grecja wzywa swego ambasadora w Azerbejdżanie na konsultacje

Greckie MSZ poinformowało w środę, że odwołuje swego ambasadora w Azerbejdżanie na konsultacje w związku z oskarżeniami rządu w Baku, jakoby Grecja tolerowała przygotowywanie na swoim terytorium ataków terrorystycznych.

Jak przypomniano w oświadczeniu greckiego MSZ, rząd Azerbejdżanu twierdzi, że Grecja toleruje przygotowywanie aktów terroru, próby rekrutacji bojowników terrorystycznych i cyberataki na Azerbejdżan z powodu jego konfliktu z Armenią w separatystycznym Górskim Karabachu.

Ministerstwo poinformowało, że we wtorek złożyło protest w tej sprawie u ambasadora Azerbejdżanu w Atenach.

Wcześniej w tym miesiącu MSZ Azerbejdżanu zacytowało doniesienia medialne i inne informacje, które wskazywały, że "tysiące etnicznych Ormian" z kilku krajów, w tym z Grecji, zmierzało do Górskiego Karabachu.

Walki o Górski Karabach, separatystyczną, zamieszkaną i zarządzaną przez Ormian enklawę w Azerbejdżanie, trwają od 27 września.

Ministerstwo obrony Górskiego Karabachu poinformowało w środę, że odnotowało kolejne 40 ofiar wśród swoich żołnierzy, co podnosi liczbę ofiar śmiertelnych do 320 od czasu wybuchu obecnych walk z siłami azerbejdżańskimi. Są one najpoważniejsze od podpisania w 1994 roku zawieszenia broni między stronami. Działania wojenne prowadzone są nie tylko w spornym regionie, ale także na terytorium Armenii i Azerbejdżanu.