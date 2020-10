Grecja: Zwierzchnik Kościoła greckiego Hieronymus II potępił atak na duchownego w Lyonie

Hieronymus II, arcybiskup Aten i tytularny zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Grecji, potępił atak na greckiego duchownego prawosławnego we francuskim Lyonie. “To coś potwornego i wychodzącego poza ramy ludzkiej logiki” - podkreślił w rozmowie z grecką agencją ANA.

"To przekracza zasady ludzkiej logiki, że jakaś religia wsadza w dłoń zaślepionych terrorystów broń, którą oni atakują w imię nienawiści" - oświadczył zwierzchnik Greckiego Kościoła Prawosławnego.

Sobotni atak potępiło też Zgromadzenie Biskupów Prawosławnych we Francji (AEOF). "Z bólem dowiedzieliśmy się dzisiaj o zamachu na kapłana prawosławnego, który pochodzi z Grecji, do jakiego doszło w Lyonie" - napisali we wspólnym oświadczeniu biskupi. "W chwili obecnej nasze struktury nie dysponują żadnymi danymi, które rzuciłyby więcej światła na okoliczności tego zamachu. Pokładamy zatem całą ufność w działania władz, które prowadzą śledztwo w tej sprawie i czekamy na jego rezultaty" - dodali.

Prawosławny episkopat Francji podkreślił też w swym oświadczeniu, że "biskupom nie pozostaje nic innego, jak surowo potępić akty przemocy, które są zarazem zamachem na życie i pogłębiają ogólny klimat niepewności oraz lęku".

Grecka metropolia prawosławna we Francji obejmuje ok. 50 tys. wiernych - podaje ma swym portalu katolicki dziennik "La Croix". Diecezja metropolitalna we Francji została powołana do życia w 1963 r. po oderwaniu się od archidiecezji prawosławnej greckiej dla Europy Zachodniej. Kościołem głównym diecezji francuskiej jest grecka katedra św. Stefana (Saint-Étienne) w Paryżu.

Grecki Kościół Prawosławny jest podzielony na trzy wikariaty episkopalne, obejmujące po około 30 parafii: wikariat północny z siedzibą w Paryżu, centralny - z siedzibą w Lyonie i południowy - w Marsylii. W skład tego Kościoła wchodzi też parafia gruzińska Świętej Nino w Paryżu oraz jedna parafia rumuńska - podaje na swej stronie "La Croix".

Na czele Greckiego Kościoła Prawosławnego we Francji stoi metropolita Emanuel.

Do ataku na greckiego kapłana doszło w sobotę po godz. 16 w 7. dzielnicy Lyonu w pobliżu niewielkiego kościółka odwiedzanego głównie przez prawosławnych Greków. Jest on położony na rogu ulic Rue du Pere Chevrier i Rue d'Athenes.

Duchowny został postrzelony w brzuch. Strzały w jego kierunku zostały oddane, gdy kapłan zamykał świątynię po nabożeństwie. Archiprezbiter jest poważnie ranny i walczy o życie - podały francuskie media.

Sprawca zbiegł. W sobotę wieczorem prokuratura w Lyonie poinformowała o zatrzymaniu w areszcie śledczym osoby, który rysopis najbardziej odpowiada portretowi pamięciowemu sprawcy. Motywy zamachu wciąż nie są znane.

Jest to kolejny atak na duchownych i wiernych kościołów chrześcijańskich, do jakich dochodzi w ostatnich dniach we Francji.