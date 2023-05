Greenpeace uznana za "niepożądaną" w Rosji; organizacja: to absurdalne

Greenpeace uznała w piątek za absurdalną decyzją o uznaniu jej za "niepożądaną" na terytorium Rosji. Postanowienie Moskwy oznacza, że ta międzynarodowa organizacja pozarządowa, zajmująca się ochroną środowiska, musi całkowicie wynieść się z tego kraju.

"Likwidacja Greenpeace w Rosji jest absurdalnym, nieodpowiedzialnym i destrukcyjnym posunięciem, które nie ma nic wspólnego z ochroną interesów kraju" - napisała Greenpeace na swojej stronie internetowej w języku rosyjskim.

Według organizacji decyzja Moskwy wynika "właśnie z tego, że staramy się uniemożliwić realizację projektów niszczących przyrodę i to w wielu przypadkach z powodzeniem". Greenpeace przytacza w tym kontekście długą listę zrealizowanych projektów, w tym niektóre dotyczące Bajkału, najgłębszego jeziora na świecie.

"Każdego roku nasi pracownicy i wolontariusze ratują lasy i torfowiska przed pożarami" - dodała Greenpeace.

Wcześniej w piątek Rosja uznała Greenpeace za "niepożądaną". To decyzja, która de facto zakazuje działalności organizacji w tym kraju i naraża Greenpeace na ewentualne działania prawne.

W uzasadnieniu rosyjska prokuratura generalna stwierdziła, że​Greenpeace International, z siedzibą w Holandii, stwarza "zagrożenie dla podstaw porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa" Rosji i dąży do "zagrożenia, jakim jest chęć obalenia władzy w niekonstytucyjny sposób".

Prokuratura zarzuca również Greenpeace zachęcanie do "ingerencji" w sprawy wewnętrzne Rosji, dążenie do "podważania jej podstaw ekonomicznych" oraz finansowanie rosyjskich organizacji, zaliczanych przez władze do grona "zagranicznych agentów".

Greenpeace jest również przez Moskwę oskarżana o prowadzenie "regularnych kampanii informacyjnych w celu uniemożliwienia realizacji rentownych projektów infrastrukturalnych i energetycznych" w Rosji. Oskarżenia dotyczą także angażowania się w "antyrosyjską propagandę" i nawoływanie do "wzmocnienia sankcji" wobec Rosji.

Agencja AFP przypomina, że rosyjski oddział Greenpeace, otwarty w 1992 roku, prowadził tam działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat zmian klimatycznych, walkę z pożarami lasów, zanieczyszczeniami i ochroną zagrożonych gatunków zwierząt.