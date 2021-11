Parlament Grenlandii przyjął ustawę o zakazie wydobycia uranu

Parlament Grenlandii uchwalił ustawę zakazującą wydobycia uranu i nakazującą wstrzymanie rozwoju kopalni Kuannersuit, na terenie której znajduje się jedno z największych złóż metali ziem rzadkich na świecie - podała w środę agencja Reutera.

Nowe prawo zakazuje eksploracji złóż uranu o zawartości przewyższającej 100 części na milion (ppm), które Światowe Stowarzyszenie Jądrowe uważa za bardzo niskogatunkowe.

Firma Greenland Minerals, właściciel Kuannersuit, była bliska uzyskania od poprzedniego rządu zgody na uruchomienie kopalni, jednak obawy przed negatywnymi skutkami środowiskowymi prac wydobywczych wpłynęły na decyzję o zakazie. Przyjęta we wtorek wieczorem ustawa zakazuje również poszukiwania innych minerałów radioaktywnych, takich jak tor.

Kuannersuit, znajdujące się w pobliżu miasta Narsaq na południu Grenlandii, uznaje się za drugie co do wielkości złoże wykorzystywanych do produkcji elektroniki użytkowej i broni metali ziem rzadkich na świecie. Kuannersuit posiada również piąte co do wielkości złoża uranu na świecie.

Popyt na magnesy ziem rzadkich, kluczowe dla produkcji pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych, wzrośnie wraz z większymi wysiłkami na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla - zauważa Reuters. Stany Zjednoczone wezwały już swoich sojuszników do pomocy w zwiększeniu ich podaży.