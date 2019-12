Greta Thunberg płynie katamaranem na COP19, do Lizbony dotrze zapewne we wtorek

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg płynie na pokładzie 15-metrowego katamaranu z USA do Europy na szczyt klimatyczny COP, który rozpoczyna się w poniedziałek w Madrycie. Nastolatka napisała na Twitterze, że do Lizbony zawinie prawdopodobnie we wtorek rano.

"Dzień 18. rejsu. Pędzimy w kierunku Europy! Szacowany czas przyjazdu w tej chwili to wtorek rano. Dotrzemy do przystani Alcantara w Lizbonie. Wszyscy cieszymy się na spotkanie z wami!" - napisała Thunberg w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze.

Młoda ekolożka płynie razem z rodziną, która odpowiedziała na jej apel o znalezienie ekologicznego transportu ze Stanów Zjednoczonych do Europy.

Szczyt COP25 został przeniesiony ze stolicy Chile, Santiago, do Madrytu i potrwa do 13 grudnia.

13 listopada katamaran o nazwie La Vagabonde wypłynął z Hampton w stanie Wirginia na wschodnim wybrzeżu USA. Jednostka morska zostawia niewielki ślad węglowy - wykorzystuje energię słoneczną i hydrogeneratory. Z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku, gdzie we wrześniu wzięła udział w konferencji klimatycznej ONZ, Thunberg również podróżowała jachtem.

Na pokładzie katamaranu oprócz Thunberg znajdują się jego właściciele, Australijczycy Riley Whitelum i Elayna Carausu z 11-miesięcznym synem, oraz doświadczona żeglarka Nikki Henderson.

W listopadzie na Atlantyku panują trudne warunki.