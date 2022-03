Grodecki: potrzebujemy nowych środków UE, które będą odpowiadały na potrzeby państw przyjmujących uchodźców

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki powiedział w poniedziałek dziennikarzom w Brukseli, że w reakcji na napływ uchodźców z Ukrainy UE potrzebuje nowego instrumentu finansowania, czyli nowych środków, które będą odpowiadały na potrzeby państw członkowskich przyjmujących uchodźców.

W Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej poświęcone kwestii napływu uchodźców do UE.

Jak powiedział Grodecki dziennikarzom, w kwestii środków finansowych na pomoc uchodźcom Polska ma dwa postulaty. Pierwszy dotyczy propozycji KE przesunięcia środków na ten cel w ramach unijnych funduszy.

"Mówimy o środkach, które nie są nowe, ale które potencjalne nie zostały wykorzystane. Chcemy, aby dostęp do nich był bardziej efektywny, niż jest do tej pory i żeby mogły pokrywać te koszty, które już na dobrą sprawę państwa członkowskie poniosły" - powiedział.

Dodał, że drugi postulat, to potrzeba stworzenia nowego instrumentu finansowania, czyli nowych środków, które będą odpowiadały na potrzeby państw członkowskich przyjmujących uchodźców.

"Recepcja plus asymilacja. Kolejna kwestia to jest transport. (…) Chcielibyśmy, aby zoptymalizować to w całej UE, żeby ten system funkcjonował we wszystkich krajach Wspólnoty. Ale bardzo ważna rzecz - ten transport może być oparty tylko o ofertę złożona przez kraje członkowskie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że ktoś trafia do krajów członkowskiego wbrew swojej woli" - powiedział.