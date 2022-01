Groźne śnieżyce mogą nawiedzić Stany Zjednoczone

Władze USA wystosowały w poniedziałek zawiadomienia do 50 mln osób z ostrzeżeniami z powodu śnieżyc, marznącego deszczu oraz tornad, które pojawią się na wschodzie kraju. Alert obejmuje stany od Florydy na południowym wschodzie, po Main na północnym zachodzie.

"Potężny system burzowy pozostawia po sobie ślad w postaci tornad, marznącego deszczu i śniegu. W święto Martina Luthera Kinga Jr. przyniesie jeszcze więcej dużych opadów na północnym wschodzie. Wcześniej spowodował rozległe przerwy w dostawie prądu, zamknięcia dróg i niezliczone odwołania lotów" - podała CNN.

Według amerykańskiej firmy technologicznej FlightAware.com - największej na świecie platformy monitorowania lotów - w poniedziałek rano w USA zostało odwołanych ponad 1,2 tys. lotów. W niedzielę odwołano 3 tys. połączeń.

Bez prądu w 11 stanach było ponad 2 mln klientów różnych zakładów energetycznych. Najbardziej ucierpiały Karolina Południowa, Karolina Północna, Wirginia Zachodnia, Georgia i Pensylwania.

Od 20 do 30 cm śniegu może spaść w poniedziałek w Pittsburghu i Buffalo, w stanie Nowy Jork. Silny wiatr w poniedziałek może doprowadzić do powodzi na wschodnim wybrzeżu od Wirginii do Maine.

W Buffalo wiatr może osiągać w porywach do blisko 75 km/godz., podczas gdy w mieście Nowy Jork ponad 88 km/godz., a w niektórych częściach Maine do 105 km/godz. - ostrzegł meteorolog CNN Michael Guy. Dodał, że pod koniec tygodnia szykuje się kolejna fala silnego mrozu, być może z opadami śniegu.

Gubernatorzy obu Karolin i Wirginii do pomocy przy usuwaniu skutków śnieżycy powołali funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

Do wielu wypadków doszło w niedzielę na drogach. Stanowa policja w Wirginii powiadomiła o prawie 1 tys. incydentów. W Karolinie Północnej odnotowano ponad 400 wypadków.

Północny zachód Florydy nawiedziły rzadkie w tym regionie opady śniegu, ale o wiele gorzej było na południowo-zachodniej Florydzie, gdzie według lokalnych władz co najmniej dwa tornada zniszczyły ponad 28 domów w hrabstwie Lee, a wiele innych budynków zostało uszkodzonych.