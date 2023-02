Grupa C40 Cities i fundacja Open Society uruchomiły program pilotażowy na rzecz ochrony klimatu z udziałem m.in. Warszawy

Zrzeszająca światowe metropolie grupa C40 Cities i związana z amerykańskim miliarderem George'm Sorosem fundacja Open Society uruchomiły pilotażowy program European Global Green New Deal, który przeanalizuje rolę miast Europy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W inicjatywie weźmie udział m.in. Warszawa.

Celem przedsięwzięcia jest "ukazanie roli europejskich miast w reagowaniu na kryzys klimatyczny, energetyczny, a także związany ze (wzrastającymi) kosztami życia". Projekt ma polegać m.in. na podjęciu działań w celu zmniejszenia zależności od gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii, a także "zbudowaniu nowych partnerstw (we współpracy) ze społeczeństwem obywatelskim, związkami zawodowymi, mieszkańcami i młodzieżą" - czytamy w czwartkowych komunikatach C40 Cities na Twitterze (https://twitter.com/c40cities).

Jak poinformowano, oprócz Warszawy w pilotażu będą też uczestniczyć m.in. Barcelona i Mediolan.

Koncepcja Global Green New Deal (Globalnego Zielonego Nowego Ładu) jest szansą na przezwyciężenie kryzysu klimatycznego i nierówności społecznych poprzez odejście od paliw kopalnych i zbudowanie sprawiedliwych, zrównoważonych systemów gospodarczych - argumentują pomysłodawcy inicjatywy na stronie internetowej grupy C40 Cities.

C40 Cities została utworzona w 2005 roku przez władze 18 światowych metropolii, by przeciwdziałać się kryzysowi klimatycznemu. Przewodniczącym tego forum jest obecnie burmistrz Londynu Sadiq Khan.

W 2021 roku ponad 1000 lokalnych samorządów dołączyło do inicjatywy C40 zmierzającej do ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza. Do stowarzyszenia należy 97 miast, w tym m.in.: Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Kopenhaga, Lizbona, Londyn, Paryż, Rzym, Sztokholm, Tel Awiw, Chicago, Los Angeles, Miami, Montreal, Nowy Jork, Waszyngton, Johannesburg, Nairobi, Pekin, Hongkong, Bangkok, Seul, Tokio i Melbourne. Warszawa jest członkiem C40 od 2007 roku.