Grupa Polish-Americans for Trump wzywa Polonię do głosowania na obecnego prezydenta

Grupa Polish-Americans for Trump wystosowała apel do społeczności polonijnej o wsparcie kampanii wyborczej ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Wskazuje na to, że spełnił m.in. takie postulaty Polaków jak wzmocnienie bezpieczeństwa w tym energetycznego oraz zniesienie wiz.

Polish-Americans for Trump funkcjonuje jako jedno z kilkudziesięciu ugrupowań koalicji tworzącej oficjalną kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Znajdują się tam przedstawiciele społeczności etnicznych, religijnych, a pośród nich katolicy, oraz weterani, policjanci, inne grupy zawodowe itp.

"Podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku większość Polaków w Ameryce głosowała na Donalda Trumpa i wnieśli znaczący wkład w jego zwycięstwo, zwłaszcza w wahających się (na kogo głosować) stanach: Pensylwania, Michigan i Wisconsin. Jesteśmy gotowi odegrać równie aktywną rolę w zapewnieniu ponownego wyboru Prezydenta w 2020 roku" - podkreśla w apelu polsko-amerykańskie ugrupowanie.

Nawiązuje do 200-letniej przyjaźń obu krajów opartej na wspólnych wartościach demokratycznych i republikańskich. Akcentuje, że Polsko-Amerykańska Rada Doradcza w 2016 roku przedstawiła sztabowi ówczesnego kandydata ważne dla Polaków w Ameryce zagadnienia jak silne relacje bezpieczeństwa z USA, bezpieczeństwo energetyczne oraz zniesienie wiz podróżujących za ocean Polaków.

"Kandydat Trump poparł ten program. Obietnice zostały spełnione przez prezydenta Trumpa i stały się polityką administracji Trumpa" - głoszą Polish-Americans for Trump.

Za najważniejszą kwestię dla Polonii traktują zinstytucjonalizowane relacje dotyczące bezpieczeństwa z USA w obrębie NATO.

"Prezydent Trump znacząco wzmocnił wschodnią flankę NATO, wielokrotnie wychwalając Polskę jako niemal idealnego członka zachodniego sojuszu. Konkretnym wyrazem tego zaangażowania jest podpisanie umowy o wzmocnionej współpracy obronnej w dniu 15 sierpnia 2020 r. Nie tylko zwiększa ona obecność wojsk amerykańskich i daje perspektywę dalszych działań w przyszłości, ale także przekazuje Polsce kluczowe dla obrony regionu dowództwo wojskowe" - oceniają autorzy apelu przygotowanego przez współprzewodniczącą grupy dr Lucję Swiatkowski Cannon.

Zwracają uwagę na znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz historyczne uzależnienie Polski i innych krajów Europy Wschodniej od monopolistycznych dostaw gazu ziemnego z Rosji.

"To czyni ich podatnymi na rosyjski szantaż polityczny i przerwy w dostawach, a także nadużycia biznesowe. Dlatego zorganizowali Inicjatywę Trójmorza, aby rozbudować swoją infrastrukturę, aby móc importować energię spoza regionu, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych" - stwierdza manifest Polish-Americans for Trump.

Przypomina, że sekretarz stanu Pompeo zapowiedział przekazanie przez USA miliarda dolarów na rozbudowę infrastruktury rurociągowej wśród państw członkowskich.

"Wysiłkom państw Europy Wschodniej w zakresie dywersyfikacji źródeł energii przeciwstawia się niemiecko-rosyjskie partnerstwo, dążące, by Niemcy stały się centrum dystrybucji rosyjskiego gazu ziemnego w całej Europie. W ramach tego partnerstwa powstaje rurociąg Nordstream 2, który podwoi dostawy rosyjskiego gazu do Europy i odizoluje Europę Wschodnią, zwłaszcza Ukrainę, czyniąc ją jeszcze bardziej podatną na rosyjskie naciski i przerwy w dostawach. Ponadto masowe dostawy rosyjskiego gazu ziemnego uzależniłyby Europę Zachodnią od Rosji i prawdopodobnie wykluczyłyby tam amerykański eksport gazu ziemnego" - przewiduje ugrupowanie dodając, że Trump nałożył sankcje na firmy uczestniczące w tym projekcie dla zwiększenia bezpieczeństwa zachodniego sojuszu.

Manifest akcentuje, że prezydent doprowadził też do rozwiązania problemu przyjęcia Polaków do ruchu bezwizowego.

"Polska dołączyła do Programu Ruchu Bezwizowego jesienią ubiegłego roku ku zadowoleniu Polaków, którzy mają przyjaciół i krewnych w Polsce, pragnących ich odwiedzić" - piszą Polish-Americans for Trump.

Odnosząc się do relacji polsko-amerykańskich, roli Kościuszki i Pułaskiego, zaangażowania USA w walkę z komunizmem oraz szerzenie demokracji i praw człowieka autorzy wezwania wyrażają przekonanie, że obopólne stosunki nigdy nie były tak silne, jak za prezydenta Trumpa.

"Polska stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych w zapewnianiu bezpieczeństwa zachodniego sojuszu. Rozwój ten stwarza również korzystne warunki dla biznesu i inwestycji" - stwierdza ugrupowanie i zaznacza, że Trump spełnił obietnice złożone Polonii. Dlatego dążą oni do zapewnienia jego reelekcji, a bazując na dotychczasowych sukcesach, chcą budowania następnych w ciągu najbliższych czterech lat.

Jak powiedział PAP współprzewodniczący Polish-Americans for Trump William Ciosek, który przedstawia się jako organizator spotkania Trumpa z polonijnymi przywódcami przed wyborami roku 2016 w Chicago. Ugrupowanie podjęło już wysiłki dla zaaranżowania podobnego wydarzenia przed tegorocznym głosowaniem.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski