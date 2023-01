Gruzja: Byłemu prezydentowi Saakaszwilemu uniemożliwiono przeniesienie na oddział intensywnej terapii

Byłemu prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakaszwilemu uniemożliwiono przeniesienie na oddział intensywnej terapii - poinformował we wtorek jego zespół medyczny. Stan Saakaszwilego określany jest jako "zagrażający życiu", a lekarze alarmują, że wymaga on pilnego leczenia.

Wcześniej we wtorek rzecznik byłego prezydenta Giorgi Czaładze informował, że Saakaszwili zostanie przeniesiony na oddział intensywnej terapii, ponieważ stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Transport został jednak zablokowany w ostatniej chwili.

"Jest w stanie zagrożenia życia, potrzebuje intensywnej opieki medycznej. Jego układ odpornościowy zawodzi. Wczorajsze badania krwi wykazały, że ma zerową odporność. Nawet osoba, która kichnie w jego pobliżu, może wywołać u niego chorobę" - powiedział Czaładze.

Jego zdaniem władze blokują przeniesienie Saakaszwilego na oddział intensywnej terapii, ponieważ mogłoby to "dać prawną podstawę do jego uwolnienia".

"Gdybyśmy byli w Monachium, Stambule, Kijowie lub gdziekolwiek indziej, nawet w Gruzji gdyby nie był więźniem politycznym, zostałby normalnie przeniesiony na OIOM" - powiedział Czaładze.

Zurab Czchaidze, szef kliniki Vivamedi w Tbilisi, w której leczony jest Saakaszwili, zaprzeczył, że były przywódca kraju jest w stanie krytycznym. Stwierdził, że jego funkcje życiowe są stabilne, a test na Covid-19 był negatywny.

Jak pisze agencja Reuters, wielu gruzińskich polityków uważa, że Saakaszwili symuluje swoją chorobę, chcąc w ten sposób wymusić wcześniejsze zwolnienie z więzienia.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje obecnie wyrok 6 lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.