Gruzja: Duda: mało jest państw i narodów tak sobie bliskich jak nasze

Mało jest państw i narodów tak sobie bliskich jak nasze; łączą nas te same wartości, a spośród nich najważniejsze, to umiłowanie wolności i suwerenności; mamy je głęboko zakorzenione w naszych duszach od stuleci - mówił w środę prezydent Andrzej Duda w Tbilisi podczas obchodów Święta Niepodległości Gruzji.

Prezydent Duda nawiązał do 1918 r., kiedy Gruzja odzyskała niepodległość, wskazując, że naród tego kraju dokonał wówczas fundamentalnego wyboru i opowiedział się za samostanowieniem, wolnością i demokracją.

Zaznaczył, że choć bolszewicka Rosja swoją agresją przekreśliła marzenia o nowoczesnym i niepodległym państwie gruzińskim, już kilka lat później, to "pamięć o tamtych wzniosłych wydarzeniach trwale zapisała się w zbiorowej pamięci narodu".

"Dlatego też w momencie rozpadu Związku Sowieckiego kilka dziesięcioleci później Gruzini wiedzieli dokładnie, że pragną niepodległości, pragną swojego państwa. Dlatego w 2021 roku możemy wspólnie świętować także i 30-lecie odzyskania niepodległości" - mówił.

Duda dodał, że wspomnienie tych wydarzeń uświadamia mu, jak "wyraźnie bliskim, a wręcz braterskim jest dla Polaków naród gruziński".

"Chociaż między Warszawą a Tbilisi jest przeszło 2 tys. kilometrów, to mało jest państw i narodów tak sobie bliskich jak nasze. Łączą nas bowiem te same wartości. Spośród nich najważniejsze to umiłowanie wolności i umiłowanie suwerenności, mamy je głęboko zakorzenione w naszych duszach od stuleci" - podkreślił polski prezydent.