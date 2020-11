Gruzja: Gruzińskie Marzenie prowadzi po przeliczeniu głosów z 82 proc. komisji wyborczych

Partia Gruzińskie Marzenie (GM) uzyskała 48,3 proc. poparcia po przeliczeniu głosów wyborców z 81,88 proc. komisji wyborczych – poinformowała Centralna Komisja Wyborcza Gruzji w niedzielę. W sobotę w tym kraju odbyły się wybory parlamentarne.

Na drugim miejscu uplasował się blok opozycyjny Siła w Jedności z wynikiem 26,55 proc. głosów. Główną partią bloku jest największa siła opozycyjna Gruzji - Zjednoczony Ruch Narodowy, powiązany z byłym prezydentem Micheilem Saakaszwilim.

Na trzecim miejscu znalazła się Europejska Gruzja, która zdobyła 3,78 proc. głosów.

Gruzińskie Marzenie, partia kierowana przez biznesmena Bidzinę Iwaniszwilego - od ośmiu lat rządzi Gruzją. Iwaniszwili to miliarder, najbogatszy człowiek w Gruzji, który wzbogacił się prowadząc liczne biznesy w Rosji. Wciąż zarzuca mu się liczne powiązania z tym krajem, a jednym z głównych zarzutów jest sterowanie państwem "z tylnego siedzenia", bez sprawowania jakiejkolwiek formalnej funkcji. Opozycja zarzuca mu prorosyjskość i zarządzanie krajem w stylu mafijnym.

Przedstawiciele opozycyjnego ZRN zapowiadają, że nie zaakceptują wyników wyborów. Zapowiedzieli protesty na godz. 16 czasu miejscowego (13 w Polsce) w niedzielę - informuje agencja Reutera. Do protestu mają się przyłączyć inne ugrupowania opozycyjne.

Przed wyborami ok. 30 sił opozycyjnych zapowiedziało, że nie wejdą w koalicję z Gruzińskim Marzeniem.

Na godz. 12 czasu polskiego zaplanowana jest w Tbilisi konferencja obserwatorów międzynarodowych.

Sobotnie wybory w Gruzji odbyły się według nowej, zmienionej w tym roku ordynacji wyborczej. 120 deputowanych do parlamentu wybieranych jest według systemu proporcjonalnego, a 30 parlamentarzystów w okręgach jednomandatowych, co ma sprzyjać większej różnorodności sił politycznych reprezentowanych w parlamencie. Wcześniej proporcja ta wynosiła - 77 do 73.

Ażeby do parlamentu mogły trafić mniejsze partie, próg wyborczy obniżono do 1 proc. dla pojedynczej partii. Wprowadzono również przepis, który uniemożliwia samodzielne rządy partii, jeśli nie zdobyła ona co najmniej 40 proc. głosów.

Według CKW frekwencja wyborcza wyniosła 56,11 proc.

Justyna Prus