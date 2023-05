Gruzja jest coraz bliżej Rosji, choć ma powody do obaw

Kraj, w którym Rosja dokonała agresji zbrojnej w 2008 roku, otwiera regularne połączenia z Moskwą i Soczi. Ponadto Rosjanie znoszą wizy dla Gruzinów. Opozycja w Gruzji uważa, że te działania stanowią prowokację w obliczu pełnoskalowej wojny na Ukrainie.

Deklaratywna proeuropejskość rządu w Tbilisi łączy się z jednoczesną próbą budowania systemu politycznego, który jest odległy od standardów Unii Europejskiej.

112 tys. obywateli Rosji przeprowadziło się do Gruzji od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.

19 maja, po czteroletniej przerwie, wylądował pierwszy samolot lecący bezpośrednio z Moskwy do stolicy Gruzji Tbilisi. Otwarcie połączeń lotniczych z Rosji do Gruzji było możliwe dzięki decyzji prezydenta Putina, który jednocześnie swoim dekretem zniósł obowiązek wizowy dla obywateli Gruzji przy krótkoterminowych (do 90 dni) wizytach w Rosji. Wcześniejsze obostrzenia wizowe wobec obywateli gruzińskich zostały wprowadzone w 2000 roku. Z kolei Gruzja od 2012 roku utrzymywała jednostronnie ruch bezwizowy dla Rosjan.

Opozycja protestuje przeciwko wznowieniu bezpośrednich lotów z Rosji do Gruzji

Te działania Rosji zostały odebrane przez część środowisk politycznych w Gruzji jako prowokacja Kremla. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili wyraziła stanowczy protest, twierdząc, że to kolejna rosyjska prowokacja.

- Wznowienie bezpośrednich lotów i zniesienie wiz z Gruzją jest nie do przyjęcia dopóki Rosja kontynuuje agresję na Ukrainę i okupuje nasze terytorium! - napisała na Twitterze.

Z kolei władze rosyjskie uzasadniały swoją decyzję o zniesieniu obostrzeń wizowych dla obywateli gruzińskich oraz wprowadzenie regularnych połączeń lotniczych konsekwentnym ułatwianiem warunków komunikacji i kontaktów między obywatelami Rosji i Gruzji, pomimo braku stosunków dyplomatycznych (zerwane zostały po wybuchu wojny w 2008 roku).

Gruzińska Agencja Lotnictwa Cywilnego zezwoliła rosyjskiej linii lotniczej Azimuth (której samolot wyruszył w pierwszy rejs z Rosji do Gruzji) na rejsy z Moskwy do Tbilisi. Identyczną zgodę otrzymały już gruzińskie linie Georgian Airways.

Pierwszy lot z Moskwy do Tbilisi, który miał miejsce 19 maja, spotkał się z protestami na lotnisku w stolicy Gruzji, gdzie opozycja domagała się od rządzącej partii Gruzińskie Marzenie wprowadzenia zakazów lotów bezpośrednich z Rosji.

Dotychczas loty z Rosji musiały robić tzw. lądowanie techniczne np. w Armenii, żeby móc wlecieć na terytorium Gruzji. Obecne zniesienie tych ograniczeń zwiększy ruch lotniczy pomiędzy Rosją a Gruzją.

Gruzińskie Marzenie prowadzi niejednoznaczną politykę wobec Rosji

- Z humanitarnego punktu widzenia każda decyzja, która ułatwia życie, przemieszczanie się i prowadzenie działalności gospodarczej naszym obywatelom, jest oczywiście pozytywna i mile widziana - powiedział 11 maja, cytowany przez gruziński portal civil.ge, gruziński premier Irakli Garibaszwili, oceniając decyzję Moskwy o zniesieniu reżimu wizowego z Gruzją i przywróceniu bezpośrednich lotów.

Premier Gruzji uważa, że liberalizacja ruchu lotniczego z Rosją jest korzystna przede wszystkim dla obywateli Gruzji, z których 1 milion mieszka w Rosji. Żeby poprzeć swoje stanowisko, premier Gruzji podał przykłady innych państw, m.in. Izraela czy Azerbejdżanu, które utrzymują bezpośrednie loty do Rosji.

Ta polityka gruzińskiego rządu jest negatywnie odbierana nie tylko przez Ukrainę, która potępiła decyzję o wznowieniu lotów, ale spotyka się również ze sceptycyzmem Unii Europejskiej, do integracji z którą nadal, na pewno na poziomie deklaratywnym, Tbilisi dąży. Premier Gruzji na szczycie Rady Europy w Rejkiawiku oświadczył, że jego kraj kontynuuje wzmacnianie relacji z UE.

- Gruzja jest zaangażowana w sfinalizowanie 12 zaleceń i zasługuje na status kandydata w tym roku - stwierdził premier Gruzji Irakli Garibaszwili.