Gruzja: Media: polscy lekarze stwierdzą, czy Saakaszwili otrzymuje odpowiednie leczenie

Polscy lekarze mają stwierdzić, czy były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, który odbywa wyrok więzienia, otrzymuje odpowiednie leczenie - pisze w środę gruziński portal Civil.ge.

Misja medyczna Unii Europejskiej odwiedza Saakaszwilego w klinice Vivamedi - informuje serwis i zaznacza, że ministerstwo ochrony zdrowia w końcu wydało pozwolenie na zbadanie byłego prezydenta przez zagranicznych lekarzy.

"Polscy lekarze mają stwierdzić, czy Saakaszwili otrzymuje w klinice odpowiednie leczenie" - czytamy.

Wcześniej o rozpoczęciu badań przez polskich lekarzy poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Na moje polecenie zespół polskich lekarzy z @ZPHM_PL (Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej) rozpoczął w Gruzji kompleksowe badania lekarskie prezydenta Micheila Saakaszwilego" - napisał na Twitterze szef rządu.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy, który on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala. W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia byłego szefa państwa jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.