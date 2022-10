Gruzja: MSW: w kraju jest ponad sto tysięcy Rosjan, którzy przyjechali w tym roku

W Gruzji przebywa ponad 112 tys. Rosjan, którzy przybyli do tego kraju od stycznia do końca września 2022 r. - podało gruzińskie MSW, cytowane w środę przez Echo Kawkaza.

Według stanu z początku października w Gruzji przebywało ok. 112,7 tys. obywateli Rosji, którzy przybyli do tego kraju w okresie od stycznia do końca września. Dane te nie obejmują więc Rosjan, którzy wyjechali do Gruzji po ogłoszeniu w ich ojczyźnie mobilizacji na wojnę 21 września.

Obywateli Ukrainy, którzy przybyli w tym roku, jest w Gruzji ok. 25,8 tys., a Białorusi ok. 13,2 tys.

Zgodnie z danymi statystycznymi w Gruzji 1 stycznia 2022 r. mieszkało 3 mln 688 tys. ludzi. Przebywający w kraju Rosjanie stanowią więc ok. 3 proc. ludności.

Radio Swoboda pisze, że zwolennicy byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego wyrażali obawy w związku z napływem do Gruzji Rosjan. Mówili o zaniepokojeniu w związku z możliwym przybyciem "piątej kolumny Kremla". Gruzińskie organizacje pozarządowe apelowały o wprowadzenie wiz dla rosyjskich obywateli - pisze Radio Swoboda.

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie z kraju wyjechały setki tysięcy Rosjan. Gruzja była często wybieranym przez nich kierunkiem ze względu na tryb bezwizowy i łatwe otrzymanie pozwolenia na pobyt. Druga fala wyjazdów nastąpiła po ogłoszeniu przez Władimira Putina mobilizacji.