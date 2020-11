Gruzja: OBWE: Wybory do parlamentu konkurencyjne, ale są uwagi

OBWE oceniła, że wybory parlamentarne w Gruzji były konkurencyjne i zapewniały przestrzeganie fundamentalnych swobód. Obserwatorzy zwrócili jednak uwagę na zarzuty dotyczące "rozmywania się granic pomiędzy partią rządzącą i państwem".

"Zmniejszyło to zaufanie do niektórych aspektów wyborów" - napisano w oświadczeniu, którego treść relacjonuje agencja Reutera.

Misja obserwatorów zwróciła również uwagę na doniesienia, że dochodził do nacisków na wyborców.

Z kolei w swoim niedzielnym oświadczeniu krytycznie oceniła wybory Transparency International w Gruzji. Organizacja odnotowała co najmniej 170 nieprawidłowości i uznała wybory za "krok wstecz" w porównaniu z poprzednimi kampaniami.

Wskazano m.in. że CKW zaczęła bardzo późno (dopiero po ośmiu godzinach) podawać częściowe wyniki wyborów, co według opozycji może oznaczać, że doszło do manipulacji wynikami na rzecz partii rządzącej.

Transparency International wskazała też, że dochodziło do bójek przy lokalach wyborczych, a obserwatorzy i dziennikarze napotykali na trudności w pracy. Pojawiły się również doniesienia o możliwym przekupywaniu wyborców.

Po podliczeniu ok. 97 proc. głosów CKW Gruzji podała, że partia rządząca Gruzińskie Marzenie zdobyła 48,05 proc. głosów, a blok opozycyjny - 27,07 proc. Wstępne wyniki pokazują, że oprócz tych dwóch sił do parlamentu powinno wejść jeszcze kilka mniejszych partii opozycyjnych.

Opozycja zarzuciła partii rządzącej sfałszowanie wyników wyborów i zapowiedziała protesty.

Sobotnie wybory w Gruzji odbyły się według nowej, zmienionej w tym roku ordynacji wyborczej. 120 deputowanych do parlamentu wybieranych jest według systemu proporcjonalnego, a 30 w okręgach jednomandatowych, co ma sprzyjać większej różnorodności sił politycznych reprezentowanych w parlamencie. Wcześniej proporcja ta wynosiła - 77 do 73.

Aby do parlamentu mogły trafić mniejsze partie, próg wyborczy obniżono do 1 proc. dla pojedynczej partii. Wprowadzono również przepis, który uniemożliwia samodzielne rządy partii, jeśli nie zdobyła ona co najmniej 40 proc. głosów.

Według CKW frekwencja wyborcza wyniosła 56,11 proc.

Druga tura w okręgach jednomandatowych zostanie przeprowadzona 21 listopada.

Justyna Prus