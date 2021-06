Gruzja: Od 1 lipca zniesienie godziny policyjnej, która była związana z epidemią koronawirusa

Gruzja od 1 lipca znosi godzinę policyjną wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa. Gruzini i turyści będą mogli wychodzić na ulice po godzinie 23, otwarte zostaną restauracje i bary.

Jak poinformował rządowy sztab do walki z epidemią koronawirusa, już w nocy ze środy na czwartek przestaje obowiązywać godzina policyjna.

"Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju będzie taka, że w przyszłości nie będzie trzeba wprowadzać ograniczeń, ale wszelkie obostrzenia będą wynikały z aktualnej sytuacji i analizy codziennych danych" - poinformował szef sztabu Giorgi Gibradze.

Godzinę policyjną wprowadzono w marcu ubiegłego roku. Latem została ona czasowo zniesiona, lecz przywrócono ją w listopadzie w związku ze wzrostem liczby zakażeń. Od maja br. ograniczenie obowiązywało w godz. 23.00-4.00.

Kary za złamanie tego przepisu były dość wysokie. Dla osób fizycznych wynosiły ok. 650 dol., dla osób prawnych - 3,3 tys. dol.

Według środowych danych w ciągu minionej doby zarejestrowano w kraju 1010 nowych zakażeń, a zmarło 19 osób. W sumie od początku epidemii zaraziło się 366 tys. osób, a zmarło - 5316.

Władze informują, że w Gruzji dwiema dawkami szczepionki zaszczepiono już ok. stu tysięcy osób, a w sumie wykonano 258 tys. szczepień. Dotychczas dostępne były szczepionki Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. Jesienią do kraju mają dotrzeć także preparaty Johnson & Johnson i Novavax. Część preparatów Tbilisi otrzymało w ramach wspieranego przez ONZ systemu Covax.

Jeszcze w lipcu do tego południowokaukaskiego kraju ma dotrzeć ok. miliona dawek szczepionek, co według rządowych planów ma poważnie przyspieszyć proces szczepienia.

Gruzja, która czerpie dochody z turystyki, poważnie odczuła skutki epidemii koronawirusa. W lutym kraj otworzył się dla ruchu lotniczego, w czerwcu - otwarto granice lądowe.

Turyści przylatujący do Gruzji muszą mieć ważny test PCR (a następnie powtórzyć go po trzech dniach pobytu). W przypadku posiadania pełnego kursu szczepień nie jest konieczne posiadanie testu (przy wjeździe do kraju drogą lotniczą).

Justyna Prus