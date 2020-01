Gruzja: Opozycja w separatystycznej Abchazji wzywa do ponownych wyborów prezydenta

Opozycja w samozwańczej Republice Abchazji, separatystycznej republice Gruzji, apeluje o rozpisanie ponownych wyborów prezydenckich i wzywa w piątek do wyjścia na ulice. Dzień wcześniej podjęto próbę szturmu na budynek prezydenckiej administracji.

Protestujący apelują o rozpisanie nowych wyborów, bo uważają, że obecny szef władz republiki Raul Chadżymba nie zdobył wystarczającej liczby głosów w jesiennych wyborach.

W czwartkowej demonstracji w centrum głównego miasta republiki - Suchumi - wzięło udział według różnych szacunków od kilkuset do tysiąca osób. Wieczorem protestujący zablokowali budynek administracji prezydenta. Korespondent Radia Swoboda poinformował, że kilkadziesiąt osób wdarło się do środka i wybiło niemal wszystkie okna na parterze. Setki osób skandowały: "Chadżymba, odejdź!". Doszło do przepychanek.

Minister spraw wewnętrznych w separatystycznym rządzie Abchazji Raul Smyr powiedział dziennikarzom, że jego resort podejmuje działania, by nie dopuścić do starć między protestującymi a zwolennikami prezydenta - podał Interfax.

W piątek do wyjścia na ulice wezwał mieszkańców lider Bloku Opozycyjnych Sił Asłan Bżania. Tymczasem przed budynkiem de facto rządu zbierają się też zwolennicy obecnego szefa republiki.

By uspokoić sytuację w republice, abchaski parlament zaapelował do Chadżymby o dobrowolne złożenie uprawnień prezydenckich. Szef republiki nie zgodził się na to. Jego administracja nazwała ostatnie wydarzenia "próbą zamachu stanu".

Według komisji wyborczej w drugiej turze wyborów, która odbyła się we wrześniu, Chadżymba uzyskał 47,3 procent głosów, natomiast jego przeciwnik Alhas Kwicinja 46,1 proc. Kwicinja nie uznaje wyników wyborów i domaga się ich anulowania na drodze sądowej. To właśnie przed sądem, który w czwartek rozpatrywał jego apelację w tej sprawie, zaczęły gromadzić się tłumy protestujących. W piątek też ma być analizowana skarga Kwicinji.

61-letni Chadżymba rządzi Abchazją od 2014 r., wcześniej był wiceprezydentem, premierem i ministrem obrony republiki. W czasach ZSRR m.in. służył w KGB. Jest z wykształcenia prawnikiem. Dwa lata młodszy Kwicinja od 2015 r. sprawował funkcję ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Abchazji, wcześniej pracował m.in. w administracji.

Od 1992 r. Abchazja pozostaje poza zwierzchnością władz gruzińskich. Separatystyczny rząd Abchazji przyjmuje, że jest ona niepodległym państwem; jednostronna proklamacja niepodległości nastąpiła w 1992 roku. Jej niepodległość uznaje zaledwie kilka państw: Rosja, Nikaragua, Wenezuela, Nauru i Syria. Organizacje międzynarodowe - m.in. ONZ i Rada Europy - uznają Abchazję za część składową Gruzji.

Po konflikcie zbrojnym Gruzji z Rosją w 2008 r. Rosja przyczyniła się w decydującym stopniu do przetrwania niezależnego od Tbilisi państwa abchaskiego poprzez wsparcie militarne i finansowe. Moskwa posiada szerokie wpływy polityczne i wojskowe we władzach republiki, będąc w istocie gwarantem jej istnienia.