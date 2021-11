Gruzja: Policja: zatrzymano kilkudziesięciu uczestników akcji w obronie Saakaszwilego

W Tbilisi, stolicy Gruzji zatrzymano kilkudziesięciu uczestników akcji w obronie byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego - poinformowała w środę policja. Demonstrujący domagają się przeniesienia polityka z więziennego do cywilnego szpitala.

Działacze opozycji zostali zatrzymani przy budynku Służby Bezpieczeństwa Państwowego i ministerstwa ochrony zdrowia - pisze Echo Kawkaza. Demonstrujący domagali się przeniesienia Saakaszwilego z więziennego do cywilnego szpitala.

Przedstawiciel policji Waża Siradze powiedział dziennikarzom, że demonstrujący próbowali zablokować budynki administracyjne. Według przekazanych przez niego informacji 46 osób zostało zatrzymanych za niezastosowanie się do poleceń policji, zniewagę funkcjonariusza i drobne chuligaństwo.

W środę odbywa się proces Saakaszwilego w związku ze sprawą, w ramach której jest oskarżony o nadużycie władzy w 2007 r.; śledztwo w tej sprawie trwa od ośmiu lat - podaje Echo Kawkaza. Służby więzienne zdecydowały, że polityk nie zostanie przetransportowany do sądu ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z jego stanem zdrowia.

Adwokat polityka Beka Basilaia podkreślił, że stan zdrowia byłego prezydenta jest ciężki, ale polityk mógłby i chciałby wziąć udział w rozprawie. Według niego sąd wezwał Saakaszwilego na rozprawę.

1 października Saakaszwili wrócił do Gruzji, by - jak mówił - zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.

Polityk wrócił do Gruzji pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Prezydent Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został skazany za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wszczęte wobec niego po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie, są motywowane politycznie.

Po zatrzymaniu Saakaszwili rozpoczął głodówkę protestacyjną w więzieniu w Rustawi; uważa się za więźnia politycznego. W poniedziałek został przetransportowany do szpitala więziennego w Gldani.

MSZ Ukrainy, której obywatelem jest obecnie Saakaszwili, oświadczyło w poniedziałek, że jest rozczarowane przeniesieniem byłego prezydenta Gruzji do więziennego szpitala w Tbilisi i niepoinformowaniem o tym strony ukraińskiej. Dodało, że stwarza to dodatkowe ryzyko i napięcie oraz zaapelowało o przeniesienie go do szpitala cywilnego.

