Gruzja: Premier: jesteśmy przywiązani do naszej drogi do NATO, ale musimy rozwiązać spory terytorialne

Gruzja pozostaje przywiązana do swojej drogi do NATO, ale najpierw musimy rozwiązać spory terytorialne z Rosją - powiedział we wtorek gruziński premier Irakli Garibaszwili. Szef rządu bierze udział w rozpoczętym w poniedziałek Forum Ekonomicznym w Katarze.

Wiktor Dolidze, który stoi na czele gruzińskiej misji przy NATO, potwierdził 16 czerwca, że wszyscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego uważają za pożądaną akcesję Gruzji.

Położone na północy kraju Abchazja i Osetia Południowa oderwały się od Gruzji w latach 90. XX wieku. Po rosyjskiej wojnie z Gruzją z 2008 roku Moskwa uznała oba te regiony za niepodległe państwa i rozlokowała tam tysiące swoich żołnierzy.