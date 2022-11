Gruzja: Prezydent: podczas mobilizacji przyjechało 700 tys. Rosjan, 100 tys. zostało

Po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą do Gruzji wjechało 700 tys. obywateli Rosji, wielu pojechało następnie do Armenii, Turcji i innych krajów - powiedziała w niedzielę prezydent Salome Zurabiszwili. Obecnie w Gruzji jest 100 tys. Rosjan.

"Po wezwaniu prezydenta Rosji Władimira Putina do mobilizacji wojennej granicę Gruzji przekroczyło ponad 700 tys. Rosjan. 600 tysięcy najprawdopodobniej wyjechało w różnych kierunkach - do sąsiedniej Armenii, Turcji i do krajów europejskich. Pozostało prawie 100 tysięcy" - powiedziała Zurabiszwili. Wypowiedź prezydent Gruzji przekazał ukraiński portal Suspilne.

Zurabiszwili dodała, że Gruzja przyjęła prawie 30 tysięcy uchodźców ukraińskich.

Putin wydał 21 września br. dekret o mobilizacji na wojnę z Ukrainą, zgodnie z którym pod broń miało zostać powołanych około 300 tys. rezerwistów. Obecnie władze rosyjskie twierdzą, że mobilizacja już się zakończyła, jednak nie towarzyszy temu oficjalny dekret zatwierdzający tę decyzję. Padają też sprzeczne dane o liczbie zmobilizowanych, którzy już trafili na front. Putin powiedział 4 listopada, że jest ich 49 tysięcy. Minister obrony Siergiej Szojgu podał wcześniej liczbę 87 tysięcy.

Po zarządzeniu mobilizacji setki tysięcy Rosjan opuściło kraj, by uniknąć wysłania na wojnę. Uciekający przed wcieleniem do wojska starali się wyjechać m.in. do Finlandii, Kazachstanu, Mongolii i Gruzji.