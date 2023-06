Gruzja: Prezydent: Saakaszwili powinien odbywać wyrok według standardów zachodnich

Skazany były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili powinien być traktowany tak, jak inni byli przywódcy odbywający wyroki; możliwe byłoby np. noszenie bransoletki elektronicznej bądź inny środek zgodny z praktykami w UE - oceniła obecna szefowa państwa Salome Zurabiszwili.

Przywódczyni Gruzji wyraziła tę opinię w wywiadzie dla mediów francuskich - podał portal Civil.ge w sobotę wieczorem.

Zurabiszwili uznała, że sposób, w jaki traktowany jest Saakaszwili, szkodzi wizerunkowi Gruzji. Przekonywała, że przyczyną, dla której ten wizerunek uległ pogorszeniu, są decyzje rządu Gruzji, a nie fakt, że ona sama nie podjęła decyzji o ułaskawieniu byłego prezydenta.

Zdaniem Zurabiszwili Saakaszwili powinien być traktowany podobnie jak inny byli prezydenci, którzy zostali skazani w procesach sądowych. Zaapelowała o "kompromis" i oceniła, że zamiast ułaskawienia potrzebna jest poprawa warunków uwięzienia i traktowania Saakaszwilego.

W rozmowie z Franceinfo Zurabiszwili argumentowała m.in., że kwestia bezkarności polityków jest sprawą bardzo drażliwą w państwach na obszarze byłego ZSRR.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy, który on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala. W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia byłego szefa państwa jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.