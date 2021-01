Gruzja: Rekordowo niski przyrost zakażeń koronawirusem

W Gruzji odnotowano w sobotę rekordowo niski przyrost zakażeń, najniższy od 30 września. Zgodnie z danymi resortu zdrowia przybyło 342 zakażenia SARS-CoV-2, podczas gdy jeszcze 1 stycznia notowano ich 990, a w sylwestra - 1527. W ciągu doby zmarły 44 osoby.

Niższy niż w poprzednich dniach przyrost zakażeń koronawirusem można złożyć na karb okresu świątecznego, gdy służby medyczne działają w określonym zakresie, niemniej widoczny jest też trend zniżkowy, gdy chodzi o liczbę zakażeń. Jeszcze 5 grudnia w Gruzji notowano przyrost na poziomie 5450 zakażeń dziennie - wynika z danych ministerstwa zdrowia.

Bilans wszystkich zakażeń w Gruzji wynosi 228 752, co oznacza, że 6,5 proc. mieszkańców 3,7-milionowej Gruzji zakaziło się koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarły dotychczas 2572 osoby. Od początku epidemii w Gruzji prowadzone jest intensywne testowanie ludności pod kątem obecności koronawirusa. Przetestowano łącznie 1,97 mln ludzi, tj. 52,9 proc. społeczeństwa.

W komunikacie ministerstwa zdrowia wskazano, że w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 2981 pacjentów przechodzących Covid-19. W sumie liczba gruzińskich ozdrowieńców wynosi 217 973, co stanowi 95,29 proc. wszystkich zakażonych od początku epidemii. W specjalnych ośrodkach dla osób, u których zdiagnozowano Covid-19, pod okiem lekarzy w specjalnie zaadaptowanych do tego celu hotelach, przechodzi rekonwalescencję 857 pacjentów.

W związku z falą zakażeń na początku grudnia władze Gruzji wprowadziły cały szereg obostrzeń, które miały na celu spowolnienie rozprzestrzenia się koronawirusa. W okresie od 28 grudnia do 31 stycznia w całym kraju od godz. 21 do godz. 5 następnego dnia zakazane jest jakiekolwiek przemieszczanie się i wychodzenie z domu poza sytuacjami wyższej konieczności, jak udzielenie pomocy medycznej. Dotyczy to zarówno prywatnego, jak i publicznego transportu.

W sylwestra i Wigilię, która w Gruzji będzie świętowana 6 stycznia, władze zezwoliły na ograniczone przemieszczanie się ludności pieszo i prywatnymi samochodami.

Zawieszono wszystkie połączenia autobusowe, mikrobusowe, kolejowe i lotnicze między regionami Gruzji. Mogą natomiast kursować taksówki. W Tbilisi, Rustavi, Kutaisi, Batumi, Gori, Zugdidi, Poti i Telavi nie działa transport miejski.

W całej Gruzji restauracje i kawiarnie nie przyjmują klientów, mogą natomiast sprzedawać swoje wyroby na wynos. Wszelkie imprezy sportowe, zjazdy oraz konferencje zostały odwołane, za wyjątkiem tych, które odbywają się online.

Zakłady i instytucje użyteczności publicznej działają głównie w oparciu o pracę świadczoną zdalnie - tam, gdzie to możliwe. Większość szkół w okresie przed feriami świątecznymi przeszła na system kształcenia zdalnego.

W przestrzeni publicznej w Gruzji obowiązuje noszenie masek. Siłownie, baseny i wszelkie ośrodki sportowo-rekreacyjne są czasowo zamknięte.