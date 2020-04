Gruzja: Rząd przedłużył stan wyjątkowy do 22 maja

Rząd Gruzji zdecydował we wtorek o przedłużeniu do 22 maja na terenie całego kraju stanu wyjątkowego z powodu pandemii koronawirusa - poinformował rzecznik gruzińskiego premiera Irakli Czikowani.

"Analizy wskazują, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni osiągniemy szczyt epidemii, więc postanowiono przedłużyć stan wyjątkowy do 22 maja" - oświadczył Czikowani. Dodał, że ograniczenia w ruchu prywatnych samochodów pozostaną utrzymane przynajmniej do najbliższego poniedziałku, bowiem tego dnia ma rozpocząć się stopniowe znoszenie ograniczeń, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czikowani zaznaczył też, iż na razie utrzymana zostaje godzina policyjna od 21:00 do 6:00. Zwrócił uwagę, że codziennie zatrzymywanych jest około 200 osób, które naruszają ten nakaz, co traktowane jest jako przestępstwo administracyjne. Grozi za to kara grzywny w wysokości 3000 lari (ponad 4 tys. zł), co stanowi nieco ponad dwie średnie krajowe pensje, natomiast osoby wielokrotnie łamiące to prawo mogą być skazane na rok więzienia.

W Gruzji do tej pory potwierdzono 408 przypadków zakażenia koronawirusem, cztery osoby zmarły.