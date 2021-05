Gruzja: Sąd nakazał zwolnienie z aresztu opozycjonisty Niki Melli

Sąd w Tbilisi nakazał w poniedziałek zwolnienie z aresztu za kaucją lidera gruzińskiego opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN) Niki (Nikanora) Melli. Jest to następstwo porozumienia między gruzińskimi partiami, gdzie mediatorem była Unia Europejska.

Informację tę podał adwokat Melii - Dito Sadzagliszwili.

UE poinformowała w sobotę, że zapłaciła za Melię kaucję w wysokości 40 tys. lari (9 550 euro), określając ten gest jako "ważny krok w kierunku zakończenia kryzysu politycznego w Gruzji".

Opozycjonistę zatrzymała policja 23 lutego br. po starciach z jego zwolennikami. Melia oskarżony jest o podżeganie do przemocy podczas antyrządowych protestów ulicznych w czerwcu 2019 roku; zarzut ten odrzuca jako motywowany polityczne.

Kilka dni przed zatrzymaniem Melii zrezygnował z urzędu premier Giorgi Gacharia, który był przeciwny decyzji sądu z 17 lutego o aresztowaniu lidera opozycji.

Sąd w Tbilisi nakazał aresztowanie Melii jako zmianę środka zapobiegawczego, ponieważ miał on nie wpłacić kaucji o równowartości ok. 12 tys. dolarów, zasądzonej w związku ze sprawą sprzed dwóch lat dotyczącą podżegania do przemocy.

Uwięzienie tej postaci z gruzińskiej sceny politycznej, lidera Zjednoczonego Ruchu Narodowego, założonego przez byłego prezydenta na uchodźstwie Micheila Saakaszwilego, pogorszyło kryzys, wstrząsający krajem od czasu wyborów parlamentarnych w październiku 2020 r., które wygrało ugrupowanie Gruzińskie Marzenie, oskarżane o fałszerstwa wyborcze.

Bruksela doprowadziła za pośrednictwem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela do podpisania w połowie kwietnia porozumienia między opozycją a Gruzińskim Marzeniem w sprawie reform prawnych i sądowych oraz większej przejrzystości w kraju.

ZRN uzależniła podpisanie tego porozumienia od uwolnienia z aresztu Niki Melii.