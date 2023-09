Gruzja: Sandra Roelofs, była pierwsza dama odwiedziła b. prezydenta Saakaszwilego w szpitalu

Sandra Roelofs, która była pierwszą damą Gruzji za czasów prezydentury jej męża Micheila Saakaszwilego odwiedziła w szpitalu w Tbilisi więzionego polityka. W oświadczeniu na Facebooku, opublikowanym we wtorek wieczorem, poinformowała także, że nie są już parą.

Roelofs opublikowała na Facebooku swoje zdjęcia przed szpitalem Vivamedi w Tbilisi, gdzie przebywa Saakaszwili.

(https://tinyurl.com/3ust54wx)

W krótkim komentarzu napisała, że dopiero po dwóch latach była "psychicznie gotowa i wystarczająco pewna siebie", by odwiedzić Saakaszwilego w areszcie. Dodała następnie: "po długim spotkaniu i szczerej rozmowie mogę powiedzieć, że nie jesteśmy już razem".

Wcześniej nie informowano oficjalnie o rozwodzie byłej pary prezydenckiej, choć w 2021 roku pojawiły się doniesienia o nowym związku Saakaszwilego.

W latach 2004-13 Sandra Roelofs, która jest Holenderką, była pierwszą damą Gruzji jako małżonka ówczesnego prezydenta. Później, w 2018 roku Saakaszwili, już po wydaleniu z Ukrainy, gdzie zakończył karierę polityczną, przejściowo mieszkał w Holandii. Roelofs, która ma obywatelstwo gruzińskie, w 2016 roku kandydowała do parlamentu Gruzji z ramienia partii Saakaszwilego, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, nie została jednak deputowaną.

Para ma dwóch synów, w wieku 17 i 28 lat.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy, który on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala. W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia byłego szefa państwa jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.