Gruzja: Szef dyplomacji UE: próba usunięcia prezydent Zurabiszwili to duże ryzyko

Próba impeachmentu podjęta wobec prezydent Salome Zurabiszwili jest ryzykiem, które jeszcze bardziej pogorszy sytuację i zwiększy polaryzację w gruzińskim społeczeństwie - powiedział w piątek przebywający z wizytą w stolicy Gruzji Tbilisi szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell - poinformował portal Radia Swoboda.

"Wszystkie państwowe instytucje powinny współpracować i mocno wspierać kraj na drodze do Europy. Gruzja ma do tego potencjał, odniosła na tym polu sukces. Macie silną administrację. Macie dynamiczny sektor cywilny, musicie współpracować w tym historycznym momencie" - powiedział Borrell na konferencji prasowej z premierem Gruzji Iraklim Garibaszwilim.

Borrell skrytykował gruzińskie władze za wznowienie ruchu lotniczego z Rosją. Omawiając wypełnienie przez Gruzję zaleceń dotyczących uzyskania statusu kandydata do przystąpienia do UE, zauważył, że kraj wypełnił trzy zalecenia i musi wypełnić dziewięć kolejnych. Premier Garibaszwili odpowiedział, że "główna część zaleceń została w dużej mierze wdrożona".

Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wszczęła 1 września procedurę impeachmentu wobec prezydent kraju Salome Zurabiszwili. Powodem tego działania były nieuzgodnione z rządem jej wizyty w Europie. Prezydent odbyła szereg spotkań z liderami państw unijnych, by przekonywać ich do zaproponowania Gruzji statusu kandydata do UE.

Zurabiszwili objęła stanowisko prezydenta Gruzji w 2018 roku dzięki poparciu partii Gruzińskie Marzenie i jej założyciela Bidziny Iwaniszwilego. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku stanowiska głowy państwa oraz partii rządzącej zaczęły się różnić.

Do rozpoczęcia procedury impeachmentu potrzebne są jednak głosy 100 deputowanych, a partia rządząca tylu nie ma.

"(...) Wielokrotnie wskazywaliśmy, że pomimo rażącego naruszenia konstytucji w obecnej sytuacji politycznej impeachment nie może zostać przeprowadzony. Do przeprowadzenia impeachmentu wymagane jest poparcie 100 parlamentarzystów, a zatem bez głosów radykalnej opozycji nie ma on szans na realizację. Mimo to (...) zdecydowaliśmy się wszcząć procedurę impeachmentu. Przede wszystkim jest to nasz obowiązek wobec konstytucji naszego państwa. Ignorowanie rażących naruszeń konstytucji podważa praworządność i demokratyczny system konstytucyjny, na co nie możemy pozwolić" - powiedział wówczas lider rządzącej partii Irakli Kobachidze.