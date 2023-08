Gruzja: Trwa akcja ratownicza na miejscu osuwiska w Szowi; poszukiwanych jest ponad 30 osób

Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku osunięcia się ziemi w turystycznym regionie Gruzji; poszukiwanych jest 35 osób, ale akcję ratowniczą utrudniają ogromne masy ziemi i niewystarczająca ilość specjalistycznego sprzętu – relacjonują gruzińskie media.

Do osunięcia się ziemi w górskiej miejscowości uzdrowiskowej Szowi doszło w czwartek wieczorem. Wkrótce władze poinformowały o dwóch ofiarach śmiertelnych. W piątek rano potwierdzono doniesienia o kolejnych czterech osobach.

Na miejsce katastrofy udał się premier Gruzji Irakli Garibaszwili; zwołano naradę sztabu kryzysowego.

W mediach, które publikują dramatyczne kadry z miejsca zdarzenia, pojawiły się już głosy, że ratownicy nie mają odpowiedniej ilości specjalistycznego sprzętu, by usprawnić operację. Miejscowi mieszkańcy sami próbują szukać znajomych i bliskich - donoszą media.

W internecie można znaleźć wezwania do wolontariuszy, posiadających drony z kamerami termowizyjnymi, by pomogli w poszukiwaniach. Według kanału Newsgeorgia policja nie dopuszcza do poszukiwań ochotników, tłumacząc to zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.

Gruziński geolog Merab Gaprinadaszwili powiedział na antenie telewizji Mtavari, że w zachodniej Gruzji nie było dotąd katastrofy o podobnej skali. Specjaliści szacują, że poruszyć się mogło nawet ponad 5 mln m sześc. masy ziemnej.

Ratownicy prowadzą ewakuację ludzi z zagrożonego regionu.