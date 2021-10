Gruzja: Władze „wiedziały o przyjeździe Saakaszwilego”; dziękują Ukrainie

Gruziński premier oświadczył w sobotę, że tamtejsze władze wiedziały o przyjeździe poszukiwanego listem gończym b. prezydenta Micheila Saakaszwilego. Podziękował też władzom Ukrainy za "owocną współpracę" na rzecz jego zatrzymania, lecz nie podał szczegółów.

W Gruzji poinformowano również o zatrzymaniu właściciela mieszkania, w którym w Tbilisi przebywał Saakaszwili. Wszczęto wobec niego postępowanie karne, dotyczące "ukrywania przestępstwa".

Głosując w sobotę w wyborach lokalnych premier Irakli Garibaszwili przekonywał, że władze wiedziały o przyjeździe byłego prezydenta do kraju (chociaż jeszcze w piątek zaprzeczały, jakoby przekroczył on granicę - PAP). "Wiedzieliśmy więcej niż możecie sobie wyobrazić" - zapewnił Garibaszwili.

Wyraził również podziękowania dla strony ukraińskiej za "owocną współpracę". Nie sprecyzował jednak, co ma na myśli.

Saakaszwili, były prezydent, który w kraju był poszukiwany listem gończym w związku z prawomocnymi wyrokami za "nadużycia władzy", ma obywatelstwo Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ zapewnił, że jako swemu obywatelowi, Kijów okazuje mu niezbędną pomoc.

Saakaszwili został zatrzymany w piątek wieczorem. Rano tego dnia opublikował na Facebooku informację, że jest w Gruzji - w Batumi. Władze początkowo twierdziły, że to "maskarada", a potem poinformowały o jego zatrzymaniu i umieszczeniu w więzieniu. Wszczęto wobec niego kolejną sprawę karną, tym razem - o "nielegalne przekroczenie granicy", a prezydent Salome Zurabiszwili zapewniła, że "nigdy go nie ułaskawi".

Były prezydent Gruzji zza krat ogłosił rozpoczęcie strajku głodowego, a potem w liście wezwał rodaków do głosowania na opozycyjny Zjednoczony Ruch Narodowy, którego był twórcą.

To właśnie lokalne wybory były przyczyną powrotu Saakaszwilego do kraju. W ten sposób, jak tłumaczył, chciał on zmobilizować zwolenników opozycji do głosowania, by wyrazić swoje "wotum nieufności" wobec rządzących krajem od 2012 r. polityków Gruzińskiego Marzenia. Swoje wyroki i zarzuty karne Saakaszwili uważa za "umotywowane politycznie".