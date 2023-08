Gruzja: Zespół The Killers przeprosił za wprowadzenie na scenę w Batumi rosyjskiego fana

Amerykański zespół rockowy The Killers przeprosił w mediach społecznościowych za wprowadzenie na scenę w trakcie koncertu w Batumi swojego rosyjskiego fana - poinformowała w środę agencja Reutera.

W gruzińskim kurorcie w Batumi we wtorek odbył się koncert zespołu The Killers. W trakcie występu na scenę została zaproszona osoba z widowni, którą okazał się rosyjski perkusista. Mimo buczenia ze strony publiczności, której nie spodobała się obecność Rosjanina, koncert trwał dalej. Gdy sytuacja stawała się coraz bardziej nieprzyjemna, lider grupy muzyków Brandon Flowers powiedział, że uważa on zgromadzonych fanów za swoich "braci i siostry" i nie chciałby, aby doszło do wybuchu gniewu. "On nie jest waszym bratem? Rozdzielają nas granice państw? Czy ja, skoro jestem z USA, to nie jestem waszym bratem?" - zapytał muzyk, co spowodowało gwizdy i doprowadziło do opuszczenia koncertu przez część widowni.

"Nigdy nie mieliśmy w planach nikogo obrazić (...), a słowa, że nasi fani to +bracia i siostry+, zostały źle zinterpretowane" - napisał we wtorek wieczorem zespół w mediach społecznościowych.

Po inwazji Rosji na Gruzję w 2008r. nadal ponad 20 procent terenów gruzińskich znajduje się pod okupacją rosyjską. W następstwie inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. opinia publiczna w Gruzji w większości opowiedziała się po stronie ukraińskiej. Konflikt między Gruzinami a Rosjanami, którzy uciekli do Gruzji po wybuchu wojny, zaostrza się zarówno z powodów historycznych, jak i w wyniku obecnej sytuacji międzynarodowej. W Batumi pod koniec lipca mieszkańcy protestowali przeciwko wpłynięciu do portu wycieczkowca z rosyjskimi turystami na pokładzie.