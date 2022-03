Gruzja złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej

Gruzja złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej - przekazał w czwartek 3 marca premier Irakli Garibaszwili. W poniedziałek 28 lutego wniosek o członkostwo Ukrainy w UE podpisał prezydent tego napadniętego przez Rosję kraju, Wołodymyr Zełenski.

"Gruzja jest państwem europejskim i cały czas wnosi cenny wkład w obronę i rozwój (Europy - red.)" - podkreślił gruziński premier po podpisaniu oficjalnego wniosku.

Formalnego wniosku o członkostwo w UE nie złożyła na razie Mołdawia. Prezydent tego kraju Maia Sandu wyraziła jednak w środę, podczas rozmów z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem oraz komisarzem ds. rozszerzenia UE Oliverem Varhelyim, że jej kraj niedługo stanie się członkiem Unii Europejskiej.

We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".

Ukraina i Gruzja podpisały już wcześniej umowy stowarzyszeniowe z UE, które nie dają jednak gwarancji dalszej integracji.

Wydaje się, że agresja Rosji na Ukrainę i szybkie złożenie wniosku o członkostwo w UE przez prezydenta Zełenskiego stworzyło szansę dla szybszej realizacji europejskich aspiracji Gruzji - komentuje AFP. Przypomina, że kraj prowadził wojnę z Rosją w 2008 roku, a dążenie do przystąpienia do UE jest zapisane w gruzińskiej konstytucji.

Jeszcze w 2021 roku rząd Gruzji ogłosił, że nie zamierza się ubiegać o członkostwo w UE przed 2024 rokiem.