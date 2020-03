Gubernator Kalifornii: możemy mieć nawet 60 tys. bezdomnych z Covid-19

Modele wskazują, że w Kaliforni wirusem SARS-CoV-2 może się zakazić w ciągu najbliższych 8 tygodni aż 60 tys. bezdomnych - poinformował w środę gubernator tego stanu Gavin Newsom. Jeśli prognozy się sprawdzą, szpitale w Kalifornii będą przeciążone - dodał.

Co piąty zakażony koronawirusem potrzebuje hospitalizacji - podkreślił w publikacji na Facebooku. Przy przewożeniu aż tylu ludzi do szpitala również pracownicy służb byliby narażeni na ryzyko - zauważył.

Newsom poinformował też, że zakupiono 1,3 tys. przyczep, w których bezdomni będą mogli się schronić. 50 mln USD ma być z kolei przekazane hotelom i motelom, które przyjmą zakażonych SARS-CoV-2 bez dachu nad głową. Aby pomóc szpitalom w Kalifornii u wybrzeża tego stanu ma zakotwiczyć Mercy - statek szpitalny wojska USA.

Burmistrz Los Angeles Eric Garcetti zapowiedział, że władze miasta podjęły działania, by zidentyfikować najbardziej narażonych na koronawirusa bezdomnych, czyli ludzi schorowanych i w podeszłym wieku. Centra rekreacyjno-sportowe w Mieście Aniołów mogą odciążyć szpitale, przyjmując do 6 tys. zakażonych.

Kalifornia jest najludniejszym stanem w USA. Do środy potwierdzono tam 598 przypadków koronawirusa. To wzrost o 21 proc. w porównaniu z wtorkiem. Z powodu Covid-19 w Kalifornii zmarło już co najmniej 17 osób.

W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych koronawirusem. Do środy wieczór czasu miejscowego ogólna liczba zakażonych sięgała 8500 osób. Zmarło co najmniej 140. Najgorsza sytuacja panuje w stanach Nowy Jork oraz Waszyngton.

Epidemia SARS-CoV-2, która rozpoczęła się w grudniu w Chinach pociągnęła za sobą 214 tys. przypadki zakażeń na całym świecie i 8700 zgonów. Wyleczono - głównie w Chinach - 82 tys. osób.