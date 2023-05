Gujana: 20 dzieci zginęło w pożarze w internacie w mieście Mahdia

Co najmniej 20 dzieci zginęło w pożarze internatu w mieście Mahdia w środkowej Gujanie, który wybuchł krótko po północy z niedzieli na poniedziałek; kilka osób zostało ciężko rannych - poinformował rząd tego kraju w komunikacie prasowym.

"Z wielkim smutkiem przekazujemy rozdzierającą serce wiadomość o pożarze w internacie w szkole w mieście Mahdia. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 20, a kilka innych osób zostało rannych" - czytamy w oświadczeniu, cytowanym przez AFP.

Rząd Gujany, leżącej w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, rozpoczął działania nadzwyczajne w związku z tragedią. Obecnie trwa ustalanie przyczyny wybuchu pożaru.

Pięć samolotów zostało wysłanych do Mahdii z niezbędnymi lekami i dla ewakuacji medycznej najciężej rannych. "W tym momencie siedmioro dzieci przygotowywanych jest do ewakuacji do Georgetown", stolicy Gujany - poinformował portal News Source Guyana.