Guterres chciałby pełnić funkcję szefa ONZ także w drugiej kadencji

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w niedzielę, że chciałby kontynuować swoją misję także w drugiej kadencji. Pierwsza kończy mu się pod koniec roku.

Jak poinformowała w niedzielę agencja Bloomberg powołując się na anonimowe źródła dyplomatyczne, szef Narodów Zjednoczonych rozmawiał na ten temat z pięciu stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prawdopodobnie ma wkrótce oficjalnie zawiadomić o swych planach przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

71-letni Guterres był wcześniej premierem Portugalii. Źródła Bloomberga zwracają uwagę, że ponieważ powstrzymywał się od publicznej krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa, w dużej mierze udało mu się uniknąć jego ataków. Niektórzy przywódcy amerykańscy, zwłaszcza republikańscy, częstokroć piętnowali ONZ.

Stany Zjednoczone dostarczają największego, wsparcia finansowego dla budżetu Narodów Zjednoczonych. W roku 2020 sięgało 22 proc. Dla porównania kolejni najwięksi płatnicy to Chiny, które przekazały 12 proc. i Japonia 8,5 proc. Dlatego też wielu amerykańskich polityków wyraża oburzenie faktem, że organy ONZ w drodze głosowaniu często torpedują politykę Waszyngtonu.

"Pod rządami Trumpa Stany Zjednoczone wielokrotnie ścierały się z ONZ i jej organizacjami, opuszczając Światową Organizację Zdrowia (WHO), antagonizując członków Rady Bezpieczeństwa i próbując unicestwić pozostałości wielonarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem" - ocenił Bloomberg.

Jag dodała agencja prezydent-elekt Joe Biden zobowiązał się do zmiany podejścia USA do Narodów Zjednoczonych. Zapowiadał powrót Stanów Zjednoczonych do WHO, negocjacje umowy z Iranem oraz ponownie przystąpienie do zerwanego przez Waszyngton porozumienia klimatycznego z Paryża.

Guterres uznał uporanie się z następstwami zmian klimatycznych za jedno z najważniejszych zadań ONZ. Wezwał kraje członkowskie do wywiązywania się z zobowiązań dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla.

Także przyszła administracja Bidena sygnalizowała, że klimat będzie jej najwyższym priorytetem.

Biden wybrał jako kandydatkę na ambasador USA przy Narodach Zjednoczonych, doświadczoną dyplomatkę Lindę Thomas-Greenfield. "Moja matka nauczyła mnie przewodzić siłą dobroci i współczucia, aby uczynić świat lepszym miejscem" - pisała Thomas-Greenfield na Twitterze po ogłoszeniu jej nominacji.

W oparciu o swoje źródła Bloomberg twierdzi, że Guterres przed zdradzeniem zamiaru sprawowania swej funkcji w drugiej kadencji czekał na wyniki listopadowych wyborów prezydenckich w USA.

Jak podkreśla Bloomberg ostatni szefowie ONZ sprawowali swe stanowiska przez dwie kadencje. Dyplomaci oczekują, że stali członkowie ONZ Rosja - USA, Wielka Brytania, Chiny i Francja - poprą kandydaturę Guterresa.

Sekretarz generalny wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa.

Proces wyłaniania szefa ONZ jest częstokroć określany jako nieprzejrzysty z nieproporcjonalnym wpływem stałych członków Rady Bezpieczeństwa na rezultat wyborów. Pisząc w imieniu grupy 25 krajów, Kostaryka i Dania w grudniu wezwały ONZ do zapewnienia by "nadchodzący proces selekcji" spełnił "minimalne standardy przejrzystości".

Pojawiają się także apele, aby na czele organizacji stanęła wreszcie kobieta.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski