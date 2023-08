Gwatemala: B. dyplomata Bernardo Arevalo nowym prezydentem kraju

Blisko 65-letni Bernardo Arevalo został nowym prezydentem Gwatemali - orzekła we wtorek tamtejsza Państwowa Komisja Wyborcza (TSE). Potwierdziła, że podczas przeprowadzonej 20 sierpnia drugiej tury wyborów prezydenckich były gwatemalski dyplomata otrzymał 60,9 proc. ważnych głosów.

W drugiej turze wyborów Arevalo pokonał Sandrę Torres z centrolewicowego ugrupowania Narodowej Jedności Nadziei (UNE). W latach 2008-2011 była ona pierwsza damą Gwatemali jako małżonka szefa państwa Alvaro Coloma.

Według komisji wyborczej na Torres oddano 39,9 proc. ważnych głosów.

Prezydent-elekt w 2019 r. dostał się do gwatemalskiego parlamentu z ramienia socjaldemokratycznego Movimiento Semilla (Ruchu Ziarno). Ugrupowanie to popierało go również podczas tegorocznych wyborów prezydenckich.

Jednym z głównych haseł kampanii wyborczej Arevalo była konieczność walki z korupcją w Gwatemali.

TSE, potwierdzając zwycięstwo wyborcze Arevalo, orzekła jednocześnie na niekorzyść reprezentowanego przez tego polityka Movimiento Semilla, zawieszając je jako podmiot polityczny. Decyzja ta ma związek z domniemaną korupcją wewnątrz tego ugrupowania.

Arevalo zapowiedział już, że jako szef państwa podejmie działania, aby unieważnić zawieszenie tego ruchu politycznego.

Marcin Zatyka