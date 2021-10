Gwatemala: Policja stłumiła akcję protestacyjną przeciwko szwajcarskiej spółce

Gwatemalska policja brutalnie stłumiła w piątek akcję protestacyjną na drodze w pobliżu El Estor prowadzącą do kopalni rudy i zakładów przetwórstwa niklu szwajcarskiej firmy GNC. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, by zmusić protestujących do rozejścia się.

Uczestnicy akcji - głównie przedstawiciele indiańskiej ludności autochtonicznej - od 4 października blokowali drogę do zakładów GNC, twierdząc, że mimo nakazu Sądu Konstytucyjnego, by w ramach środków tymczasowych wstrzymać wydobycie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, eksploatacja złóż w El Estor jest kontynuowana.

Wydana w czerwcu 2020 r. przez Sąd Konstytucyjny decyzja wskazywała, że władze szwajcarskiej spółki, która nabyła prawa do wydobycia w 2014 r., nie przeprowadziły wystarczających konsultacji z udziałem miejscowej ludności, co nakazuje konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podczas pacyfikacji demonstracji doszło do starć z policją. Rzucano kamieniami i okładano kijami do baseballu. Policjanci używali pałek teleskopowych i paralizatorów. Wśród poszkodowanych są nie tylko uczestnicy manifestacji, ale również dziennikarze, których prawa wynikające z wykonywanego zawodu były podważane - podkreśla AFP.

Oficjalny bilans rannych nie został jeszcze podany do wiadomości publicznej.