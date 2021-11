Gwatemalski pasażer na gapę przeżył lot do Miami ukryty w podwoziu samolotu

Gwatemalski pasażer na gapę ukryty w przedziale podwozia samolotu American Airlines przeżył sobotni lot ze swojego kraju do Miami, gdzie został przekazany amerykańskim urzędnikom imigracyjnym i przewieziony do szpitala.

Amerykańska agencja celna i ochrony granic potwierdziła incydent w oświadczeniu nadanym przez stację telewizyjną WTVJ z Miami, która opublikowała nagranie wideo zrobione z mężczyzny na międzynarodowym lotnisku w Miami krótko po wylądowaniu samolotu.

Film na Instagramie pokazywał pasażera na gapę wyglądającego na oszołomionego, ale poza tym bez szwanku, siedzącego na płycie lotniska obok samolotu - ubranego w niebieskie dżinsy, T-shirt, kurtkę i buty - na ziemi personel obsługi zaopiekował się nim i zapytał, czy chce wody.

"Funkcjonariusze amerykańskiej służby celnej i ochrony granic (CBP) na międzynarodowym lotnisku w Miami zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który próbował uniknąć kontroli w przedziale podwozia samolotu przylatującego z Gwatemali w sobotę rano" - czytamy w oświadczeniu CBP.

"Osoba została przejęta przez służby ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala w celu oceny medycznej" - dodała agencja. "Ten incydent pozostaje przedmiotem dochodzenia".

American Airlines wydały oświadczenie, że ich lot 1182 z Gwatemali do Miami przyleciał wkrótce po 10 rano czasu lokalnego i "został przyjęty przez organy ścigania z powodu problemów z bezpieczeństwem".Linia lotnicza nie podała żadnych dalszych szczegółów, poza tym, że pomaga w dochodzeniu. Podróż z Gwatemali do Miami to lot trwający nieco ponad 2,5 godziny.

Mieszkańcy Gwatemali stanowią dużą część z około 1,7 miliona migrantów zatrzymanych lub wydalonych przez amerykańskich agentów granicznych w ciągu ostatniego roku, wielu z nich to mieszkańcy Ameryki Środkowej uciekający przed brutalnymi gangami i straszliwym ubóstwem.

Adwokat imigracyjny Angel Leal powiedział WTVJ, że gwatemalski pasażer na gapę zostanie zatrzymany przez CBP w obliczu nakazu przyspieszonej deportacji.

Incydent przypominał nagranie z sierpnia pokazujące zdesperowanych Afgańczyków próbujących złapać się na zewnątrz amerykańskiego wojskowego odrzutowca towarowego, gdy kołował do startu podczas chaotycznej ewakuacji z Kabulu po tym, jak siły talibów przejęły kontrolę nad Afganistanem. Oddzielne nagranie przedstawiało ujęcie, które można było zinterpretować jako przedstawiające dwie osoby spadające z samolotu, gdy odlatywał z Kabulu.

Federalna Administracja Lotnictwa odmówiła komentarza w sprawie sobotniego incydentu.Według FAA od 1947 r. 129 osób próbowało schować się w przedziałach podwozia lub innych częściach samolotów na całym świecie. Według agencji 100 zmarło z powodu obrażeń.

W jednym z takich incydentów w kwietniu 2014 r. 16-letni chłopiec, który uciekł z domu, przeżył pięć godzin w otworze kołowym odrzutowca, lecącego z Kalifornii na Hawaje.