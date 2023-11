Gwinea: AFP: były szef junty wojskowej uwolniony z więzienia przez uzbrojoną grupę

Były przywódca junty wojskowej w Gwinei, Moussa Dadis Camara, który w 2008 r. przejął władzę w tym państwie, został w sobotę rano uwolniony z więzienia w stolicy kraju, Konakry, przez uzbrojoną grupę – podała agencja AFP, powołując się na lokalne źródła.

Grupa zamaskowanych i ciężko uzbrojonych żołnierzy przybyła około godziny 4 rano czasu lokalnego przed więzienie w stołecznej dzielnicy Kaloum, gdzie znajduje się m.in. pałac prezydencki, a także wiele ministerstw, ambasad i banków.

"Prokurator potwierdził mi, że mój klient został wyprowadzony z więzienia przez ciężko uzbrojonych mężczyzn" - powiedział prawnik Camary, cytowany przez AFP. "Nadal uważam, że został uprowadzony. Nie myślał o ucieczce, bo ufa wymiarowi sprawiedliwości w swoim kraju" - dodał zaznaczając, że życie Camary jest w niebezpieczeństwie.

Camara został aresztowany we wrześniu 2022 r. i oskarżony o szereg morderstw, tortur i gwałtów popełnionych 28 września 2009 r. przez siły bezpieczeństwa na stadionie na przedmieściach Konakry, gdzie zgromadziły się dziesiątki tysięcy zwolenników opozycji. Według raportu ONZ, zginęło wówczas co najmniej 156 osób zostało zabitych, a co najmniej 109 kobiet zgwałconych - przypomina AFP.

Gwineą, jednym z najbiedniejszych państw świata, rządzi pułkownik Mamady Doumbouya, który objął władzę w wyniku zamachu stanu w 2021 r. - jednego z ośmiu w Afryce Zachodniej i Środkowej w ciągu ostatnich trzech lat.