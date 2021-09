Gwinea: Armia: Rząd został obalony, ministerstwo obrony dementuje

Rząd Gwinei został obalony - oświadczył w niedzielę pułkownik sił zbrojnych tego kraju w państwowej telewizji. Zamachowcy ogłosili, że prezydent Alpha Conde jest aresztowany. Ministerstwo obrony Gwinei przekazało tymczasem, że zamach stanu został udaremniony.

Według pułkownika Mamadiego Doumbouyi nie jest możliwe dalsze sprawowanie przez prezydenta władzy dyktatorskiej w kraju. "Nie będziemy dłużej powierzać władzy jednemu człowiekowi, powierzymy ją narodowi" - powiedział oficer dodając, że konstytucja kraju przestała obowiązywać, a granice kraju zostały zamknięte.

Tymczasem resort obrony oświadczył, że "siły bezpieczeństwa prowadzą działania, by przywrócić spokój i porządek".

Nie ma informacji gdzie przebywa obecnie 83-letni prezydent Conde, nie wydał on też żadnego komunikatu. W mediach społecznościowych pojawiły się niepotwierdzone co do autentyczności nagrania, na których widać szefa państwa przebywającego w areszcie.

Agencja Reutera podkreśla, że doniesienia na temat sytuacji w Gwinei nie są możliwe do zweryfikowania.

Wcześniej z informacji świadków i nagrań w mediach społecznościowych wynikało, że od rana w niedzielę niedaleko pałacu prezydenckiego w Konakry było słychać silny ostrzał z broni maszynowej. Na nagraniach widać żołnierzy patrolujących ulice.

Gwinea, jedno z biedniejszych państw świata, od miesięcy znajduje się w kryzysie politycznym i gospodarczym - przypomina AFP. Napięcia społeczne wzrosły w tym afrykańskim kraju po objęciu na trzecią kadencję urzędu prezydenta przez Conde. Jego kontrkandydaci zarzucili mu oszustwa wyborcze. Sytuacja w państwie pogarsza się także z powodu pandemii Covid-19.

Ostatnie wybory prezydenckie w Gwinei odbyły się 18 października 2020 roku, a Conde objął urząd prezydenta na trzecią kadencję 7 listopada ubiegłego roku.