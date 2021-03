Gwinea Równikowa: 20 zabitych i 400 rannych w serii eksplozji w koszarach wojskowych

W serii eksplozji w koszarach wojskowych zginęło co najmniej 20 osób, są setki rannych - poinformowała w niedzielę telewizja państwowa. Prezydent w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że przyczyną wybuchu było niedbałe obchodzenie się z dynamitem.

Telewizja państwowa Gwinei Równikowej poinformowała w niedzielę , że najprawdopodobniej pięć eksplozji w koszarach wojskowych w Gwinei Równikowej zabiło co najmniej 20 osób i zraniło ponad 400 innych.

W specjalnym oświadczeniu dla mediów prezydent kraju Teodoro Obiang Nguema Mbasogo stwierdził, że przyczyną wybuchu było niedbałe obchodzenie się z dynamitem w koszarach w mieście Bata.

Ministerstwo zdrowia napisało na Twitterze, że jego pracownicy ratują rannych na miejscu tragedii i w placówkach medycznych, ale obawiają się, że pod gruzami nadal znajduje się wielu ludzi.

Lokalna telewizja pokazuje obrazy ludzi krzyczących i płaczących, biegających po ulicach wśród gruzów i dymu- informuje Associated Press (AP)

Wybuchy są szokiem dla bogatego w ropę narodu środkowoafrykańskiego - donosi AP. Lekarz dzwoniący do telewizji, powiedział, że sytuacja to "moment kryzysu", a szpitale są przepełnione. Powiedział też, że centrum utworzone dla pacjentów z COVID-19 będzie wykorzystywane do przyjmowania lżej rannych pacjentów .

Stacja radiowa Radio Macuto podała na Twitterze, że ewakuowano ludzi w promieniu czterech kilometrów od miasta, ponieważ opary po eksplozjach mogą być szkodliwe.

Po wybuchu ambasada hiszpańska w Malabo zaleciła na Twitterze, aby obywatele Hiszpanii przebywający w Gwinei Równikowej zostali w swoich domach.