"Haarec": nowe zadanie Mosadu i Szin Betu to bezpieczeństwo Izraelczyków w ZEA i Bahrajnie

Irańskie zagrożenie dla tysięcy izraelskich turystów i biznesmenów, którzy będą podróżować do Zatoki Perskiej, przyprawia Mosad i Szin Bet o ból głowy, a jeden atak terrorystyczny wystarczy, by zagrozić normalizacji stosunków między krajami - pisze dziennik "Haarec".

Już wkrótce wielu Izraelczyków będzie latać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) i Bahrjanu, korzystając z niedawno podpisanych porozumień pokojowych między tymi krajami a Izraelem. Zagrożenie nasilone jest przez obawę przed odwetem Iranu za zabójstwo eksperta ds. jądrowych Mohsena Fakhrizadeha, które przypisywane jest izraelskiemu wywiadowi.

Kilkaset tysięcy Irańczyków żyje na stałe w ZEA, ponadto sporo biznesów założonych przez nich w państwach Zatoki Perskiej jest w rzeczywistości "przykrywkami" dla działań irańskiego wywiadu - uważa autor artykułu, specjalizujący się w tematyce służb bezpieczeństwa, Josi Melman.

Według dziennikarza "Izraelczycy, którzy (...) nie są znani z przestrzegania zaleceń, mogą być stosunkowo łatwą i wygodną ofiarą porwań lub zabójstw dla irańskiego wywiadu i jego agentów z Hezbollahu lub innych szyickich skupisk", takich jak Bahrajn, gdzie większość mieszkańców to szyici.

Wymagana będzie zatem ścisła współpraca między Szin Betem, czyli służbami bezpieczeństwa i kontrwywiadu, które są odpowiedzialne za zabezpieczanie izraelskich obiektów za granicą (a także lotów i oficjalnych delegacji), a Mosadem, wywiadem zagranicznym, którego zadaniem jest m.in. wykrywanie zamiarów i planów wyrządzenia krzywdy Izraelczykom za granicą.

Według Melmana oficerowie Szin Betu odwiedzili już zarówno ZEA, jak i Bahrajn, by skoordynować ustalenia dotyczące bezpieczeństwa. Zabezpieczenie lotów jest stosunkowo prostą częścią tego zadania, ponieważ lotniska w Zatoce Perskiej są nowoczesne i posiadają najbardziej zaawansowane technologie na świecie. Poważniejsza trudność to zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli Izraela po wylądowaniu, czyli w hotelach, centrach handlowych, muzeach czy na plażach.

"Można założyć, jak powiedział mi były funkcjonariusz Szin Betu, że wdrożenie technologii i jej finansowanie nie będzie problemem" - pisze Melman. Jednak służby w ZEA i Bahrajnie są ukierunkowane na problemy wewnętrzne, takie jak przeciwnicy reżimu i obrońcy praw człowieka, i nie mają dużego doświadczenie w radzeniu sobie z zewnętrznymi zagrożeniami terrorystycznymi.

Nie bez powodu Szin Bet wolał, by loty do krajów Zatoki Perskiej rozpoczęły się dopiero po wydaniu wiz, co dałoby mu czas na prześwietlenie i kontrolę przybywających i odlatujących. Tymczasem premier Benjamin Netanjahu zdecydował o szybkim ustanowieniu relacji z ZEA i usunięciu przeszkód biurokratycznych, więc Izraelczycy i Emiratczycy będą mogli latać bez wiz, "ku wielkiemu rozczarowaniu Szin Betu" - jak zauważa autor artykułu.

Przez lata Emiraty odwiedziły setki, a prawdopodobnie tysiące Izraelczyków, większość posługując się nieizraelskimi paszportami. W 2000 roku pułkownik rezerwy Elhanan Tanenbojm został uprowadzony w Dubaju przez agentów libańskiego Hezbollahu. Po trzech latach został uwolniony w wyniku wymiany na ponad 400 więźniów przetrzymywanych przez Izrael.

Joanna Baczała