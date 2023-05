Haiti "w narastającym kręgu cierpienia i przemocy"- wysoki komisarz ONZ apeluje o pomoc

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Volker Tuerk wystąpił we wtorek z przejmującym apelem o pomoc dla Haiti w przezwyciężeniu dramatycznego kryzysu w jakim pogrąża się to państwo i społeczeństwo w następstwie przemocy, która narasta z każdym miesiącem po wielkim trzęsieniu ziemi w lipcu 2021 roku.

Katastrofalne wstrząsy o magnitudzie 7,2 z epicentrum w odległości 150 km od stolicy, Port-au-Prince, spowodowały śmierć 2248 osób, ale jej skutki, to dezorganizacja życia kraju i "narastanie niekończącego się cyklu przemocy" w społeczeństwie -jak określił to Volker Tuerk.

"Bandy przestępcze działają ze skrajnym okrucieństwem a formacje parapolicyjne przekraczają granice prawa; każdy raport jaki otrzymuję z Haiti mówi o wielkim cierpieniu społeczeństwa i woła o pilną pomoc, której potrzebują Haitańczycy" - pisze Wysoki Komisarz ONZ.

Ponawia on swe wcześniejsze wezwanie do społeczności międzynarodowej aby "powołując na określony czas wyspecjalizowaną międzynarodową siłę wsparcia pomogła haitańskim instytucjom opanować sytuację w kraju".

Volker Tuerk przytacza najnowsze sprawozdania na temat sytuacji w Haiti, z których wynika, że tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku zginęło w Haiti z rąk zabójców 846 osób, 393 zostało rannych, 395 porwanych i uprowadzonych. To niemal o jedną trzecią więcej niż w poprzednim kwartale.

"Niestety państwo haitańskie w obecnej sytuacji nie jest w stanie poradzić sobie z bandami przestępców. Dlatego mieszkańcy biorą sprawiedliwość we własne ręce, ale to jedynie nakręca spiralę przemocy. Nawet dzielnice stolicy uważane do niedawna za spokojne, takie na przykład jak niegdyś ekskluzywne Kenskoff i Petion Ville, nie są bezpieczne" - stwierdza komisarz.

W atmosferze przemocy panującej w stolicy Haiti mnożą się też samosądy nad osobami choćby tylko podejrzewanymi, że są członkami grup przestępczych.

"Rząd Haiti z pomocą wspólnoty międzynarodowej - stwierdza w konkluzji autor raportu - powinny uczynić wszystko co w ich mocy, aby znormalizować sytuację poczynając od bezpiecznego dostępu do wody pitnej i artykułów żywnościowych oraz opieki zdrowotnej. Konieczne jest także wsparcie aparatu wymiaru sprawiedliwości w jego walce z korupcją".