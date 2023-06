Haiti: W trzęsieniu ziemi, do którego doszło kilka dni po powodziach, zginęły trzy osoby, kilka jest rannych

W trzęsieniu ziemi, do którego doszło we wtorek nad ranem na południu Haiti, zginęły trzy osoby, a kilka zostało rannych - podała agencja Associated Press za haitańskimi władzami. To druga katastrofa naturalna na Haiti w ciągu zaledwie kilku dni. W powodziach, które wystąpiły w weekend, zginęły co najmniej 42 osoby, a 85 zostało rannych.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4.9 uderzyło przed świtem w nadmorskie miasto Jeremie, jak przekazała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Trzy osoby, które zginęły, zostały odnalezione pod zawalonym domem w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej - poinformował Frankel Maginaire z Agencji Ochrony Cywilnej w Jeremie.

Kilkoro dzieci trafiło do szpitali, ponieważ doznały obrażeń w wyniku nagłego poderwania się do biegu w panice.

W ubiegłym roku południowe Haiti nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.2, w którym zginęło ponad 2200 osób. W 2010 r. w trzęsieniu o magnitudzie 7 w pobliżu stolicy kraju Port-au-Prince zginęło co najmniej 200 tys. osób.

W weekend Haiti, zmagające się z olbrzymią falą przestępczości i niepokojów społecznych, nawiedziły ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi. Zginęły w niej co najmniej 42 osoby, 11 uznano za zaginionych, a 85 zostało rannych. 13 tys. domów zostało zalanych, spustoszone zostały uprawy w już wcześniej dotkniętych przez klęskę głodu centralnych regionach kraju.