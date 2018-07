Hajnan: laboratorium nowych Chin

Władze najdalej na południe wysuniętej prowincji Chin, wyspy Hajnan, stawiają sobie za cel przyciągnięcie miliona wykształconych osób do 2025 roku. Lokalne media mówią o pozyskaniu "srebrnych elit", bowiem chodzi o specjalistów w wieku do 70 lat. Trzecie co do wielkości miasto wyspy, Sanya, ma dostarczyć 300 tys. takich "talentów".

Śmiałe plany zakładające ściąganie miliona dodatkowych specjalistów do regionu w ramach "srebrnych elit" mają wzmocnić jego rozwój gospodarczy.

Hajnan jest też oparciem dla chińskich roszczeń wobec Morza Południowochińskiego.

Według amerykańskiej firmy FireEye na Hajnanie umiejscowiona jest jednostka hackerska, która ingeruje w kambodżańskie media społecznościowe.

Rozwój ekonomiczny Hajnanu wpisuje się również w ogólnokrajową inicjatywę ekspansji technologicznej pod nazwą "Made in China 2025". Plan zakłada, że do 2030 roku co najmniej 70 proc. podzespołów o dużym skomplikowaniu technologicznym będzie produkowanych w Chinach. Poszukiwanie hajnańskich "srebrnych elit" ma na celu z kolei walkę ze wspominanym starzeniem się społeczeństwa. Według demografów do 2030 roku jedna czwarta ludności kraju przekroczy sześćdziesiątkę, obecnie ten wiek osiągnęło jedynie 15 proc. obywateli. Starzejące się społeczeństwo będzie stanowić nowe i bardzo trudne wyzwanie dla systemu emerytalnego oraz dla państwowej służby zdrowia. Chiny tracą dotychczasowy potencjał kraju zdolnego zapewnić dowolny poziom taniej siły roboczej ze względu na postępującą automatyzację kolejnych dziedzin przemysłu. W ciągu najbliższych 12 lat liczba Chińczyków w wieku produkcyjnym (między 15. a 59. rokiem życia) zmniejszy się o 80 mln.

Dom "Srebrnych elit" Śmiałe plany zakładające ściąganie miliona dodatkowych specjalistów w ramach "srebrnych elit" mają być rozwiązaniem dwóch problemów. Z jednej strony Chiny podlegają takim samym procesom demograficznym jak pozostałe kraje Azji, to znaczy starzeją się w tempie zakładającym przewagę populacji powyżej 60. roku życia zanim większość społeczeństwa zdąży skorzystać ze wzrostu gospodarczego i wzbogaci się. Z drugiej sporne tereny na południe od Hajnanu, nazywanego chińską Florydą, stają się nowym celem turystycznym. Wycieczki na Wyspy Paracelskie i Spratly organizowane są w duchu patriotyzmu. Przyjezdni mogą cieszyć się możliwością manifestowania chińskich symboli narodowych na obszarach uchodzących za zarzewie potencjalnego konfliktu światowego. Przy okazji także niszczą okoliczne chronione gatunki fauny i flory, odławiając egzotyczne ryby, przywożąc ze sobą na kontynent żółwie oraz odłamując fragmenty rafy koralowej.



Pekin stara się utrzymać patriotyczne nastroje i lansować nowy kierunek turystyki także dzięki udogodnieniom ekonomicznym. W 2018 roku na Hajnanie mają zostać otwarte dwa nowe centra handlowe (w stolicy prowincji mieście Haikou oraz mieście Qionghai), które w niedalekiej przyszłości staną się częścią strefy wolnego handlu. Docelowo strefa ma oferować usługi bezwizowe dla obywateli 59 krajów. Według danych biura rozwoju Hajnanu bezcłowy handel osiągnął poziom 790 mln dolarów w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku, rosnąc o 24 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku.

Narzędzie roszczeń terytorialnych Hajnan jest także obiektem kontrowersji w odniesieniu do terytorialnych roszczeń płynących z ekspansji Chin na Morze Południowochińskie. Pomimo tego, co głosi obecnie otwarcie chiński rząd, jeszcze przed kilkoma laty zwykli obywatele uważali wyspę Hajnan za najbardziej na południe wysunięty fragment własnego terytorium. Od 2014 roku powróciła roszczeniowa retoryka wobec leżących na południe od Hajnanu Wysp Paracelskich i Spratly. Po krótkich okresach zbrojnych starć z Wietnamem o Paracele i Spratly odpowiednio w 1979 i 1988 roku Chiny wróciły do manifestowania praw do spornych terenów w połowie 2014 roku. Wówczas na wodach należących do Wietnamu pojawiła się chińska mobilna platforma wiertnicza, która pomimo protestów Hanoi i społeczności międzynarodowej prowadziła nielegalne odwierty. Chiny w ciągu ostatnich czterech lat rozbudowały tak zwane sztuczne wyspy, zbudowane z nawiezionego z części kontynentalnej piasku i materiałów budowlanych, na których obecnie rozmieszczono instalacje wojskowe. Ostatnie miesiące pokazały, że nowe lotniska na sztucznych wyspach są zdolne do przyjmowania zarówno bombowców strategicznych, jak i pasażerskich jumbo jetów.



12 lipca br. przypada druga rocznica werdyktu Międzynarodowego Trybunału ds. Morza w Hadze, który uznał skargę Filipin wniesioną wobec terytorialnych roszczeń Chin. Pomimo niekorzystnego dla siebie werdyktu, wspólnego stanowiska UE potępiającego budowę sztucznych wysp oraz kolejnych protestów państw ASEAN i regionu Azji Wschodniej, Chiny nie zmieniają kursu politycznego. Sporne tereny Paraceli i Spratly włączono pod jurysdykcję wyspy Hajnan i tym samym wspomniane miasto Sanya przestało być południowym krańcem kraju.

Front cyberwojny Rola Hajnanu nie ogranicza się wyłącznie do turystycznych aspiracji. Równocześnie z optymistycznymi danymi odnośnie roli Hajnanu i zarządzanego z jego perspektywy spornego obszaru dwóch archipelagów najnowszy raport amerykańskiej firmy FireEye informuje o hakerskiej organizacji umiejscowionej na Hajnanie, która ma rzekomo ingerować w kambodżańskie media społecznościowe przed planowanymi na 29 lipca wyborami parlamentarnymi. Premier Kambodży Hun Sen pod koniec 2017 roku zdelegalizował opozycję w obawie przed polityczną przegraną. Na początku lipca wzbudził zdziwienie komentarzem o tym, iż zlokalizowanie w przestrzeni autora każdego posta na Facebooku zajmuje jedynie 6 minut i można osiągnąć dokładność rzędu 2,5 metra. Te słowa miały ewidentnie na celu zastraszenie zwolenników opozycji zamierzających zbojkotować wybory. Adresy IP jednostki hakerów nazywanej w raporcie TEMP.Periscope zostały zlokalizowane właśnie na Hajnanie.

