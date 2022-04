Halicki: mamy szanse uchwalić rezolucję wzywającą do całkowitego embarga na paliwa energetyczne z Rosji

Szef delegacji PO-PSL, europoseł Andrzej Halicki (PO) poinformował na konferencji prasowej w Strasburgu, że PE ma szanse w czwartek uchwalić rezolucję wzywającą do natychmiastowego, całkowitego embarga w UE na paliwa energetyczne z Rosji – ropę, gaz, węgiel i paliwo nuklearne.

Głosowanie w sprawie rezolucji ma się odbyć jeszcze w czwartek. Jak przekazał Halicki na konferencji, w grupie EPL, ale też w innych grupach, w ostatnich dniach toczyła się w tej sprawie burzliwa dyskusja. Powiedział, że w obecnej sytuacji trzeba jednak "odłożyć na dalszy plan egoizmy".

"Mam nadzieję, że ogromną większością takie zobowiązanie w ramach rezolucji zostanie przesłane Komisji Europejskiej, a także Radzie Europejskiej" - dodał.

Dopytywany, czy takie embargo mogłoby zostać poparte w UE przez kraje temu niechętne, w tym Niemcy, odpowiedział, że gospodarka niemiecka będzie w najtrudniejszej sytuacji.

"Tej niezależności nie ma między innymi dlatego, że nie wykonano nitki łączącej dostawy gazu z Afryki Północnej poprzez Hiszpanię i Francję. Widać, jak bardzo kosztuje złe, strategiczne myślenie sprzed lat, kiedy w to w alternatywie powstała nitka Nord Stream, a potem Nord Stream 2. To jest problem gospodarki niemieckiej. Ale od tego jest solidarność energetyczna. Jeżeli Niemcy będą miały problem, to my wszyscy będziemy musieli ten problem rozwiązać. Solidarność polega na tym, że pomaga się temu, kto ma kłopoty" - wskazał.

Halicki dodał, że w UE trwają jednak prace nad mechanizmami dotyczącymi magazynowania gazu i w związku z tym Berlin nie powinien obawiać się embarga na gaz.

Ze Strasburga Łukasz Osiński