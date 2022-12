Handel między Rosją a Indiami wzrósł o 400 proc.

Buty rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie wykonane są ze skóry sprowadzanej z Indii, handel pomiędzy Rosją a Indiami wzrósł o ponad 400 proc. - podaje brytyjski dziennik "Guardian".

Rząd Narendry Modiego nie dołączył do krajów zachodnich w otwartej krytyce Moskwy za rozpętanie wojny ani nie powstrzymał indyjskich firm przed handlem z Rosją.

Indie stały się jednym z największych nabywców rosyjskiej ropy naftowej, a rosyjscy producenci coraz częściej zwracają się do Indii o dostarczanie towarów, których nie mogą już zdobyć na Zachodzie.

Indyjscy eksporterzy są zasypywani zapytaniami ze strony rosyjskich firm, które desperacko potrzebują towarów: od produktów spożywczych, chemikaliów i elektroniki po surowce i części samochodowe.

"Indyjskie firmy są oskarżane o wspieranie rosyjskiej machiny wojennej poprzez m.in. eksportowanie skóry, wykorzystywanej do produkcji wojskowych butów dla walczących na Ukrainie żołnierzy" - informuje dziennik.

Indyjska firma Homera Tanning z siedzibą w stanie Haryana potwierdziła, że co miesiąc dostarcza do Rosji skóry i skórzane wyroby obuwnicze o wartości 830 tys. funtów, a dwoma największymi klientami są firmy Donobuw i Wostok - główni dostawcy butów dla rosyjskiego wojska.

Zachodnie sankcje na Rosję to szansa dla reszty świata

"Rosja była normalnym rynkiem, jak każdy inny - jak Chiny czy Europa - ale nagle po wybuchu wojny nastąpił wzrost popytu. Myślę, że jednym z powodów, przez które doszło do wzrostu, był brak dostaw z Zachodu" - oświadczył Tahir Rizwan, dyrektor Homera Tanning.

Dodał, że rosyjskie firmy zamawiają "szczególny rodzaj skór, używany wyłącznie do butów wojskowych i tych stosowanych w branży wydobywczej".

Rizwan wskazał, że przed początkiem inwazji przeciwko Ukrainie Rosja odpowiadała za 10 proc. ich obrotów handlowych, obecnie jest to 70 proc. Od maja do października firma sprzedała do Rosji towar wart ponad 5 mln funtów.

Wzrost obrotów handlowych między Rosja a Indiami wyniósł 413 proc.

Ukraiński rząd oskarżył Indie o stworzenie luki umożliwiającej Moskwie obchodzenie sankcji, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Delhi do "bardziej aktywnej" walki z rosyjską agresją.

Przy rosnącym deficycie handlowym, wynoszącym 16,6 mld funtów, Indie dążą również do zwiększenia eksportu do Rosji.

W październiku wyeksportowano do tego kraju towary o wartości 232 mln funtów, co stanowi wzrost o 3,7 proc. Ajay Sahai, dyrektor generalny Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych, potwierdził, że indyjscy eksporterzy są teraz zasypywani prośbami i zapytaniami ze strony rosyjskich firm, które desperacko potrzebują towarów: od produktów spożywczych, chemikaliów i elektroniki po surowce i części samochodowe .

"Rosja potrzebuje obecnie wszystkiego, co można znaleźć pod słońcem. Zachodni eksport ustał, więc Rosjanie próbują teraz wykorzystać rynek indyjski" - dodał.