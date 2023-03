Heidelberg: Premier: nadszedł czas, aby konfiskować majątek rosyjski na potrzeby odbudowy Ukrainy

Chcę się zwrócić do wszystkich przywódców Europy: nadszedł czas, aby konfiskować majątek rosyjski na potrzeby odbudowy Ukrainy i ograniczenia kosztów energii dla Europejczyków - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wykładu na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech.

Szef polskiego rządu wygłosił w poniedziałek wykład na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. Jak podkreślił, zapewnienie, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją jest "ogromnym wyzwaniem na kolejne lata".

Dodał, że potrzebna jest jeszcze silniejsza wola polityczna, aby wspierać Ukrainę i konfiskować majątek rosyjski. "Brutalni agresorzy muszą wiedzieć, że wcześniej czy później ich państwo będzie musiało pokryć szkody spowodowane w wyniku tej agresji. Dzisiaj chcę się zwrócić do wszystkich przywódców Europy: nadszedł czas, aby konfiskować majątek rosyjski na potrzeby odbudowy Ukrainy i ograniczenia kosztów energii dla Europejczyków" - oświadczył.

Według Morawieckiego, "siła Europy wynika z najsilniejszego fundamentu, jakim jest klasa średnia". "Dobrobyt mogą zapewnić całe społeczeństwa ze względu na siłę klasy średniej. To jest coś, co gwarantowało dobrobyt Europie od zakończenia II wojny światowej. Niestety, w tym momencie to przekonanie jest coraz rzadsze. Mamy do czynienia z coraz większymi nierównościami, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ z jednej strony wzmacnia to ruchy radykalne, które domagają się zniszczenia obecnych struktur gospodarczych, ale też prowadzą do tego, że ludzie nie są zachęcani do pracy i do rozwoju. Musimy odwrócić ten proces" - stwierdził.

Premier zwrócił również uwagę, że politycy muszą stworzyć jak najlepsze warunki dla rodzin. "To będzie fundament stabilnego, szczęśliwego, zdrowego życia. Nie możemy też dopuścić do uzależnienia się Europy od innych. Współpraca z Chinami jest dużym wyzwaniem. Chiny to ogromny kraj, bardzo ambitny. My jako Europejczycy powinniśmy być przynajmniej równym partnerem dla Chińczyków. Zależność od Chin to jest droga, która prowadzi donikąd. To jest coś, do czego Europa powinna pilnie dążyć: żeby być równym partnerem dla Chin" - ocenił Morawiecki.