Heidelberg: Premier: nasza podstawowa tożsamość to tożsamość narodowa

Nasza podstawowa tożsamość to tożsamość narodowa. Próba wykorzenienia człowieka ze swojej tożsamości narodowej oznacza odcinanie od korzeni, dzięki którym możemy rosnąć - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wykładu na uniwersytecie w Heidelbergu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef polskiego rządu wygłosił w poniedziałek wykład na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. "Europa powinna być katedrą dobra i uniwersytetem prawdy. Dlatego warto podkreślić, że wartości nas łączą, natomiast arbitralne decyzje na temat tego, o czym można mówić w murach uniwersyteckich, a o czym nie, to coś co podważa odwieczną misję uniwersytecką, która polega na szukaniu prawdy. A debatę na uniwersytetach ogranicza się w imię poprawności politycznej" - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że siła Europy wynika z jej różnorodności. "Próba dokonywania unifikacji wszystkich to niewłaściwa droga, to powinno należeć do przeszłości" - dodał.

Zdaniem polskiego premiera, dopiero po II wojnie światowej udało się dokonać pogodzenia narodów w Europie. "Dzisiaj cały czas możemy się tym cieszyć. Mamy swojego rodzaju pogodzenie. To pewna równowaga w Europie. Ta tragiczna historia sprawia, że mamy też wspólną wrażliwość. Ona jest dzisiaj bardzo potrzebna. Niestety czasami jej brakuje" - zaznaczył Morawiecki.

"Nasza podstawowa tożsamość to tożsamość narodowa. Jestem Europejczykiem, ponieważ jestem Polakiem, jestem Francuzem, jestem Niemcem. (...) Podejmowana w Europie próba, żeby wyeliminować różnorodność, żeby stworzyć nowego człowieka, który byłby wykorzeniony ze swojej tożsamości narodowej, oznacza odcinanie się do korzeni, dzięki którym możemy rosnąć. Ostrzegam, że możemy łatwo upaść" - powiedział premier.